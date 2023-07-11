تنفيذ قافلة سكانية شاملة بقرية معنيا بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بالديوان العام بالتنسيق مع جامعة دمنهور والوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود قافلة سكانية بقرية معنيا بمشاركة أساتذة متخصصون تم خلالها الكشف المجاني على 281 حالة بمختلف التخصصات 60 باطنة و 67 أطفال و 20 أسنان و54 قياس ضغط وسكر و 35 تنظيم الأسرة و45 استكشاف مبكر للسرطان.

كما شملت القافلة تقديم خدمات بيطرية لعدد 780 رأس ماشية وتوزيع 100 إسطوانة غاز على أهالى القرية و تقديم الإرشاد الزراعي للمزارعين عن المبيدات وإرشادات عن موسم الحصاد.

ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل والوصول إليهم بالقرى، وإستمرار القوافل الشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة لتقديم أفضل الخدمات لهم بالتزامن مع المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بكافة القطاعات.