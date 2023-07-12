البحيرة..الكشف على 1270 مواطنا خلال قافلة طبية في قرية ديبى برشيد

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة هاني جميعة من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية ديبي بمركز رشيد على مدار يومين ، وتم خلالها الكشف على 1270 مواطنًا ، من خلال وجود 8 عيادات طبية .

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة عيادتي الباطنة 380 و عيادتي الأطفال 382 و الجراحة 166 والنساء 114 و تنظيم الأسرة 29 والعظام 192.

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وعيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ولجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كما تم تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وصرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

وكان ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.