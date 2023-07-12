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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة:دورات تدريبية مجانية على مدار يومين بمركز شباب الوسطانيه بكفر الدوار

شباب و الرياضة بالبحيرة
شباب و الرياضة بالبحيرة

تنفذ مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بقيادة إبراهيم خضر مدير المديرية، بالتعاون مع فريق مراكز شباب مصر بالبحيرة، دورات تدريبية مجانية عن التطوع والمبادرات وآليات تنفيذها والجرافيك ديزاين برنامج الكانفا بمركز شباب الوسطانيه " إحدى قري حياة كريمة " بمركز كفر الدوار.

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حيث بدأ التدريب أمس الثلاثاء ويستمر لمده يومين بحضور أعضاء وكوادر فريق مراكز شباب مصر بمحافظة البحيرة وقام بالتدريب دكتورة كريمة رزق واستاذ بهاء خليفة.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية تنفيذ تلك الدورات التدريبية والأنشطة التي تفيد النشء والشباب لتنمية قدراتهم ومهارتهم.

 

البحيرة الشباب والرياضة الدورات التدريبية دورات تدريبية مجانية جرافيك ديزاين حياة كريمة مديرية الشباب والرياضة وكيل الوزارة مركز كفر الدوار مراكز شباب مصر

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