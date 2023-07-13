عشان وشك ينور بدون تجاعيد.. هذه الأطعمة تزيد جمال البشرة

يعد جمال البشرة من الأمور التى تحلم الكثير من النساء بتحقيقها وتشتري منتجات العناية باهظة الثمن من أجل الحصول على وجه مشرق وجذاب مهما تقدم العمر.

ونعرض لكم أفضل 20 طعاما لصحة الجلد وجمال البشرة وفقا لموقع “pharmeasy”.



افوكادو

بشرتك ناعمة ونضرة لاحتوائها على الإيلاستين والكولاجين، ولكن مع تقدم العمر، ينتج جسمك كمية أقل من هذه وهذا هو السبب في أن البشرة تبدأ في فقدان مرونتها وهذا جزء طبيعي من عملية الشيخوخة، ولكن الأفوكادو يحتوي على الكثير من الدهون الصحية ، والتي يمكن أن تبطئه.

تظهر التجارب أن الأطعمة الصحية تحافظ على بشرتك مشدودة ونطاطة كما تحمي الأفوكادو بشرتك من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة.

الأسماك الدهنية

بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم مشكلة مع البروتينات الحيوانية ، تعد الأسماك الدهنية مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية و تعزز صحة قلبك وهذا يعني أن الدورة الدموية تتحسن وهو أمر ضروري للحفاظ على جمال البشرة وبدون هذه الأحماض الدهنية ، قد تصبح بشرتك قشرية وجافة.

المكسرات والبذور

جميع أنواع المكسرات والبذور صديقة لبشرتك وتحتوي على دهون وفيتامين هـ التي تحافظ على بشرتك رطبة وناعمة وتحث جسمك على إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على نضارة بشرتك.

البطاطا الحلوة والجزر

يتم تحميل كل من هذه الخضار مع بيتا كاروتين و يحول جسمك مضاد الأكسدة الأساسي هذا إلى فيتامين أ و لا يحافظ بيتا كاروتين وفيتامين أ فقط على بشرتك ناعمة ، بل يعملان أيضًا كواقي شمس طبيعي.



الفلفل

الفلفل الأصفر والأحمر مليء أيضًا بفيتامين أ وفيتامين سي يعملان معًا على إصلاح الجلد وتعزيز نمو خلايا جديدة وزيادة إنتاج الكولاجين.

طماطم

تحتوي الطماطم على مجموعة واسعة من الكاروتينات مثل اللوتين وبيتا كاروتين والليكوبين وغيرها. يمكنها منع ظهور التجاعيد على بشرتك بمرور الوقت. يمكنهم أيضًا حماية بشرتك من الآثار الضارة للتلوث ووهج الشمس.

بروكلي

البروكلي محشو بأطنان من العناصر الغذائية. يحتوي على الكاروتينات والزنك والفيتامينات A و C وكلها مفيدة لبشرتك، ولكن الأهم من ذلك ، أنه مصدر لمغذٍ خاص من مادة السلفورافان التي يمكن أن تمنع العديد من أنواع السرطان بما في ذلك سرطان الجلد.

منتجات الصويا

تحتوي منتجات الصويا على الايسوفلافون الذي لا يسمح بتثبيت التجاعيد والحفاظ على بشرتك ناعمة ونضرة.

الشوكولاته الداكنة

مسحوق الكاكاو الموجود هو الشوكولاتة الداكنة التي تجعل بشرتك رطبة وناعمة ويجعل البشرة مقاومة لحروق الشمس.

شاي أخضر

يطرد الشاي الأخضر المواد السامة من جسمك ويمنحك بشرة صافية ومشرقة. يزيل الأضرار التي لحقت بشرتك من التعرض لأشعة الشمس والتلوث



يشتهر الشاي الأخضر بتأثيراته المضادة للالتهابات بالإضافة إلى قدرته على المساعدة في حماية أغشية الخلايا وقد يساعد الشاي الأخضر في تقليل فرصة التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية من الشمس ، مما قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد ، وفقًا لدراسة نشرت في أرشيفات الأمراض الجلدية في عام 2000، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والبوليفينول (المواد المضادة للالتهابات) ، وكلاهما مفيد للبشرة.

خيار

الخيار هو معززات الجمال الرائعة. تظهر تأثيرات مذهلة على الجلد. تطبيق عصير الخيار على الجلد يجعله ناعمًا ولامعًا.

التأثيرات المضادة للالتهابات للخيار ، تعمل على تفتيح بشرتنا بشكل طبيعي وتقليل الدباغة. كما أنه يقلل من التجاعيد والخطوط الدقيقة.

الصبار

يساعد تطبيق الصبار على الجلد في الحفاظ على ترطيب البشرة ، ويحسن المرونة ويمنع ظهور التجاعيد.