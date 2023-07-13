أخبار الفن.. نقابة الموسيقيين تفتح النار على ابنة إيمان البحر درويش .. القصة الكاملة لـ انفصال نسرين طافش عن زوجها

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

أعلنت الفنانة نسرين طافش انفصالها عن زوجها شريف شرقاوى للمرة الثانية عبر حسابها بتطبيق انستجرام.

وكتبت: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية. نسرين طافش".

عودة نسرين طافش لزوجها

عادت الفنانة نسرين طافش إلى زوجها شريف شرقاوى فى شهر إبريل الماضى بعد انفصال دام لمدة 6 شهور .

أعرب الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، عن دهشته الشديدة من تصرفات ابنة الفنان إيمان البحر درويشوالتي اتسمت بالغموض، واعتبرها مجموعة من الألغاز يصعب حلها تمثلت عدة تصرفات.

وأضاف “عبد الله”، في بيان اليوم، الخميس، “التقطت صورة لوالدها في وضع صحي يرثي له، ونشرتها علي وسائل التواصل الاجتماعي، ثم اختفت بعدها عن الجميع، ورفضت التواصل مع أحد، ومنهم النقيب العام، كما ورد في تصريحاتها!! وتم تركنا ((للمصادر المقربة)) حتي نفهم... ونتج عن ذلك اتهام النقابة بأنها مقصرة في حق الفنان!! في حين أن النقابة والنقيب استمرت في محاولات التواصل معها ولكن دون جدوي”.

يستعد الهضبة عمرو دياب لطرح أغنية “ياليل” اليوم الخميس والتى تعد أول دويتو يجمه بابنه عبدالله.

وكان عمرو دياب وابنه عبد الله قد قدما جزءا من الأغنية في الاعلان الذي جمعهما مؤخرا لصالح احدى شركات الاتصالات.

وكان الفنان عمرو دياب قد تصدر تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأحدث أغنياته "قولي اسمي" وذلك بعد طرحها بأقل من ساعة.