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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد 3 أشهر من عودتهما.. القصة الكاملة لـ انفصال نسرين طافش عن زوجها

صدى البلد

أعلنت الفنانة نسرين طافش انفصالها عن زوجها شريف شرقاوى للمرة الثانية عبر حسابها بتطبيق انستجرام. 

وكتبت: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية.  نسرين طافش".

عودة نسرين طافش لزوجها

عادت الفنانة نسرين طافش إلى زوجها شريف شرقاوى فى شهر إبريل الماضى بعد انفصال دام لمدة 6 شهور .

قصة انفصال نسرين طافش 

وكان سبب انفصال نسرين طافش عن زوجها شريف شرقاوي، يعود لوجود خلافات عديدة منذ زواجهما.

كانت المشكلة الأولى التي اصطدمت بها نسرين أنها تفاجأت بقيام طليقة شريف شرقاوي بنشر صور لها بعد قيامه بضربها ضربا مبرحا.

السبب الثاني قيام الجمهور بالهجوم عليهما بعد صورهما الأخيرة ، وهو ما دفعها إلي حذف جميع صورهما معا .

الأمر الذي اغضب شريف شرقاوي ، حيث قرر الثنائي الانفصال بعد زواج استمر خمسة شهور .

طلاق نسرين طافش وزوجها شريف شرقاوي

أعلن شريف شرقاوي زوج الفنانة نسرين طافش، أنه تم الانفصال بينهما رسميا، وذلك ردا على سؤال أحد متابعيه عبر تطبيق إنستجرام عن سبب عدم ظهورهما سويا.

وكتب أحد متابعي شريف شرقاوي عبر انستجرام تعليقا قائلا:" فين نسرين طافش.. اطلقتو؟"، ليجيب عنه قائلا:" تم الطلاق بسلام وأنا أحترمها كإنسانة.. وعدم الاتفاق شيء طبيعي جدا يحدث بين البشر .. المهم هو السلام والاحترام".

جاء ذلك عقب فترة طويلة من الجدل حول علاقتهما، وحقيقة انفصالهما التي نفتها نسرين طافش من قبل، لكنها لم تظهر برفقته منذ أشهر.

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