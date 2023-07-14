بالصواريخ.. احتفال ناري لمدرب الأهلي بالرباعية على الزمالك| شاهد

احتفل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بفوز النادي علي الزمالك بأربعة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، باستاد القاهرة الدولي في القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري.

ونشر كولر مدرب النادي الأهلي، صورًا من الاحتفال، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر كولر عبر خاصية الإستوري، وهو يحتفل بالصواريخ النارية، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين وجماهير النادي الأهلي.

يذكر أن فريق الأهلي حقق فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما امس الخميس، باستاد القاهرة الدولي في القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري.

رباعية الأهلي

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات وعلى معلول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.