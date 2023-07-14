هناخدها.. أحمد حسن يكشف تفاصيل بطولة تحدي الجيل الذهبي

أكد الكابتن أحمد حسن، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن هناك بطولات رياضية تتم في مدينة العلمين، وأن الهدف من البطولات و الفعاليات أن يأتي الجميع ويشاهد ما يحدث.



وأضاف أحمد حسن، خلال حواره على القناة الأولي، أن البطولة الرياضية تتم تحت اسم " تحدي الجيل الذهبي: وأن البطولة مكونة من 4 فرق، وكل فريق سيلعب الأخر من أجل تحديد البطل.



ولفت إلي أن فريقه سيحصل على البطولة، لآنه قام باختيار نجوم مميزة، وأن معظم من معه كانوا يلعبون في فترة قصيرة ماضية، معلقًا وهو يضحك :" هناخد البطولة".



وأشار إلي أن تحدي الجيل الذهبي، بطولة ستجعل الجميع في حالة فرح.

