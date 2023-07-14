أحمد حسن: ما حدث بالعلمين الجديدة مبهر وتم بوقت قياسي

أكد الكابتن أحمد حسن، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه سعيد بـ الأجواء الجميلة في مدينة العلمين الجديدة، موضحًا أنه يتواجد في العلمين لأول مرة بعد الأشياء الجميلة المبهرة التى تمت فيها.

وأضاف أحمد حسن، خلال حواره على القناة الأولي، أن العلمين بها عدد كبير من السائحين، وأن هذا الأمر جعله في حالة فرحة بعودة السياحة.

ولفت إلي أن مصر بها كل شيء مميز، و الجميع فخور بما حدث وتم في العلمين بتوقت قياسي، وأن جميع الأماكن مجهزة لـ استقبال العلمين.

وأشار إلي أن من أهم مصادر الدخل في أي بلد هو السياحة، وأن السياحة عائدة.