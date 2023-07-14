ناقد فني: صدى مهرجان العلمين بدأ قبل انطلاق الأنشطة الرئيسية..والأجواء مختلفة ومبهجة

قال الناقد الفني خالد محمود، إنّ صدى وتأثير مهرجان العلمين بدأ قبل انطلاق الأنشطة الرئيسية، فهناك إحساس بأجواء مختلفة ومبهجة، حيث يمكن لمصر إظهار صورة مختلفة للعالم من خلال هذه الأنشطة والاحتفالات.

وأضاف "محمود"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "اكسترا نيوز": "العلمين بقعة غالية جدا من أرض مصر، والعالم يعرفها، ويمكن لأي فنان مصري أن يصول ويجول ويقدم أحلى ما عنده، وأعتقد أن مردود هذا المهرجان سيكون كبيرا، حيث نستغل منطقة مختلفة والمساحة كبيرة ويمكنها استقبال الآلاف من الجمهور".

وتابع، أن البوادر الأولى للمهرجان تؤكد أننا نستطيع تقديم حفلات وأجواء فنية وعروض ومهرجانات ذات ملامح خاصة وشكل عالمي وليس محليا فقط، مؤكدًا أن هذا الشكل الاحتفالي سيكون مقدمة لصورة مختلفة لمنظومة المهرجانات الفنية والثقافية والرياضية على أرض مصر.

وأكد، أن مصر رائدة في الفن، وكانت السينما المصرية تضاهي هوليود في فترة من الفترات، كما أن المسرح المصري له اسم كبير، كما أن الأغنية المصرية تحقق انتشارا واسعا في كل دول العالم.

وواصل: "حاليا، يتم التفكير بشكل معاصر ورؤية متطورة للاستفادة واستغلال الفنون المصرية وتقديمها بشكل براق حتى تكون نصر جذب كبير، وذلك على المستويات كافة، اجتماعيا، فنيا، سياسيًا، وثقافيًا.