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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خبيرة: مهرجان العلمين ينعش الموسم الصيفي بمليون سائح

العلمين
العلمين

قالت الخبيرة السياحة الدكتورة راندا العدوى ، أن مهرجان العلمين نقطة هامة في الترويج لسياحة مصر في ظل استقطاب مليون سائح لينعش الموسم الصيفي بحراك سياحي قوي متزاحم بالفاعليات الهامة.
أكدت راندا لـ"صدى البلد" ، أن السياحة الصيفية تحتاج لمزيد من المهرجانت على غرار مهرجان العلمين الذى يحدث ترويج للمنتج السياحي الشاطئ الذى ينعش الاقتصاد ويدفع بمؤشر السياحة الي التقدم.

مهرجان العلمين


أوضحت الخبيرة السياحية ، أن مهرجان العلمين يروج أيضا لسياحة المؤتمرات والمعارض ويسوق للفرص الاستثمارية السياحية لتقود التنمية في الساحل الشمالي وتدفع بمزيد من فرص العمل.
افادت ان اليوم الخميس يشهد انطلاق فعاليات المهرجان والتي تشهد العديد من الفعاليات الترفيهية والفنية، حيث تستعد مدينة العلمين الجديدة لحجز موقع متميز على خارطة السياحة العالمية.

مهرجان العلمين السياحة استثمارية الدكتورة راندا العدوي الساحل الشمالي

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