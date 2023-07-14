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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة .. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي .. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي .. مدرب الأهلي يعلن انضمام إمام عاشور

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الاخباري خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عددا من الأخبار الهامة فى الرياضة المصرية والعالمية أبرزها ما يلي:

ما حدث يهدم بايرن ميونخ |تعليق صادم من ميدو عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك


وصف أحمد حسام (ميدو) الموسم الحالي للزمالك بأنه (كارثي) بعدما خسر الفريق الأبيض كل البطولات عدا كأس مصر الذي يستكمل في الموسم الجديد.


وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الزمالك ارتكب خطأ كبيراً بالمشاركة في لقاء كأس السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي في بداية الموسم الحالي لأنه منع الراحة للاعبي الفريق.

 


تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك


قام محمود عبدالرازق شيكابالا نجم الزمالك بمعانقة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عقب المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بفوز الأهلي برباعية مقابل هدف.

والتقطت عدسات موقع صدى البلد فيديو لعناق شيكابالا و الشناوي عقب المباراة

 


مدرب الأهلي يعلن انضمام إمام عاشور للفريق ويوجه له نصيحة


أعرب سامي قمصان مدرب النادي الأهلي عن سعادته بفوز الفريق أمام الزمالك برباعية مقابل هدف أمس على ملعب استاد القاهرة الدولي .

 

وأكد سامي قمصان في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق يمتلك شخصية النادي الأهلي ويبحث دائما عن تحقيق البطولات والإنجازات مشددا على إعداد اللاعبين جيدا لمواجهة الزمالك


 

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك


كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق عن سر فوز الأهلي أمام الفريق برباعية مقابل هدف في إطار منافسات الدوري المصري.

 

وأكد مرتضي منصور عبر الإذاعة الداخلية لنادي الزمالك أن ما حدث غير منطقي ولا يمكن تصديقه مشددا أن المباراة شهدت أحداث غريبة.

 


مشادة كلامية بين كهربا ومصور عقب مباراة الأهلي والزمالك


نشبت مشادة كلامية بين محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي والمنتخب ومصور عقب انتهاء مباراة الأهلي والزمالك أمس على ملعب استاد القاهرة .

 

والتقطت عدسات موقع صدي البلد تفاصيل المشادة الكلامية الحادة بين كهربا والمصور حيث قال له كهربا “ انت بتعمل ايه ” .


 

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