الصين تدق ناقوس الخطر: استمرار الحرب المجحفة ضد إيران يشعل أزمة اقتصادية كبرى

حذرت الصين من استمرار الحرب المجحفة ضد إيران، والمشتعلة منذ نهاية فبراير الماضي بعدما شنت إسرائيل وأمريكا ضربات قوية ضد طهران أسفرت عن مقتل عشرات القادة الإيرانيين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، إن الحرب المجحفة ضد إيران ستشعل أزمة اقتصادية كبري، جراء التصعيد العسكري.

ونوهت بكين، إلى أن استمرار العمليات العسكرية يهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد، خاصة مع أهمية الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز، الذي يمثل شريانًا رئيسيًا للتجارة الدولية ونقل النفط.