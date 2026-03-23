قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استهداف تل أبيب الليلة.. الحرس الثوري الإيراني يتوعد بمفاجآت تقضي على أي أمل في المفاوضات
45 يوما إجازة لتلك الفئات بقانون العمل الجديد
زعماء العالم يحذرون من التداعيات الاقتصادية للحرب الإيرانية
إصابات في الوجه والأطراف.. حزب الله يدك شمال إسرائيل بالصواريخ
رغم الاعتذار .. الزمالك يوقع عقوبة صارمة ضد حارس الفريق
عماد الدين حسين: مصر تلعب دورا محوريا في خفض التصعيد وحماية الأمن القومي العربي
تحركات دبلوماسية مفاجئة.. نتنياهو ونائب ترامب يبحثان اتفاقا أمريكيا إيرانيا محتملا
سلسلة غارات جوية .. المقر الرئيسي للحرس الثوري الإيراني تحت القصف الإسرائيلي
ترامب: هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
حسام عبدالمجيد: مش هلعب في مصر إلا للزمالك
السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام.. 10 أسرار روحانية عظيمة تكشف مكانتها
الأمور غير مستقرة.. بن شرقي يثير الجدل بحذف اسم الأهلي من حسابه على إنستجرام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقالات

د. محمد بشاري يكتب : حين يتكلم القانون في الملاعب : درس الكاف بين الانضباط الكروي وفوضى الانسحاب

د. محمد بشاري
لم يكن القرار الذي اتخذته لجنة الانضباط داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مجرد إجراء إداري عابر في سياق منافسة رياضية محتدمة، بل هو في جوهره تفعيل لنصوص قانونية ولوائح تنظيمية وافقت عليها جميع الاتحادات الوطنية دون استثناء. فاللعبة لم تعد مجرد مهارة فوق العشب الأخضر، بل صارت منظومة قانونية متكاملة تحكمها قواعد واضحة تبدأ من الانضباط السلوكي وتنتهي بحماية صورة المنافسة نفسها.

إن لوائح الكاف — كما هو الحال في أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم — تنص صراحة على عقوبات في حالات الانسحاب من المباراة أو تعطيلها أو رفض استكمالها، سواء كان ذلك انسحاباً كلياً أو جزئياً. فالمادة المتعلقة بـ«مسؤولية الفرق عن سير المباراة» تؤكد أن أي سلوك يؤدي إلى إفساد التنافس أو الإخلال بسلامة المسابقة يعرّض الفريق لعقوبات رياضية ومالية قد تصل إلى اعتبار النتيجة خاسرة أو الإقصاء أو الغرامات. وهذه ليست سابقة، إذ سبق أن فُعّلت هذه النصوص في حالات متعددة عبر تاريخ الكرة الإفريقية، بل وحتى في مسابقات دولية، حين اختارت بعض الفرق أو المنتخبات الاحتجاج بأساليب ميدانية بدل اللجوء إلى المساطر القانونية.

القرار الأخير يجب قراءته في سياقه القانوني قبل العاطفي. فالغرض منه ليس ترجيح كفة فريق على آخر، ولا الانتقام من دولة أو اتحاد، وإنما إعادة الاعتبار لمنطق القانون داخل الفضاء الكروي الإفريقي. فالرياضة التي تفقد مرجعيتها التنظيمية تتحول سريعاً إلى ساحة فوضى، حيث تُستبدل روح المنافسة بثقافة الضغط والانسحاب والمشاحنات، وهو ما أضرّ بصورة الكرة الإفريقية لعقود طويلة، سواء عبر جدل التحكيم أو شبهات الرشاوى أو مظاهر العربدة في الملاعب.

ولا يجادل منصف في أن وصول الفريقين إلى النهائي كان ثمرة استحقاق رياضي حقيقي. فقد أظهرت البطولة — كما في بطولات سابقة — أن منطق التطور الكروي يفرض نفسه، وأن الفرق التي لم تعد قادرة على مجاراة النسق العالي للمنافسة تجد نفسها خارج الصف الأول. وهذا قانون طبيعي في الرياضة كما في الاقتصاد والسياسة: التقدم لا ينتظر المترددين.

اليوم، يقف الاتحاد الإفريقي أمام لحظة مفصلية: إما أن يُفعّل اللوائح بصرامة ويبعث رسالة واضحة بأن زمن الفوضى قد انتهى، أو أن يترك الباب مفتوحاً لممارسات تسيء إلى سمعة القارة وتكرّس صورة نمطية عن ضعف الحوكمة الرياضية فيها. إن تنفيذ القوانين المتفق عليها هو المدخل الوحيد لبناء كرة إفريقية محترفة قادرة على المنافسة عالمياً، لا مجرد إنتاج بطولات مثيرة للجدل.

ومن المؤسف أن بعض الخطابات التي سبقت البطولة غذّت ما يمكن تسميته بـ«فوبيا التفوق المغربي»، في وقت أثبتت فيه التجربة أن الاستثمار في البنية التحتية والتنظيم والاحترافية يمكن أن يرفع مستوى القارة بأكملها. فتنظيم المغرب لبطولات كبرى، وتألق أنديته قارياً، وإنجاز المنتخب في مونديال 2022، كلها محطات لم تكن نجاحاً وطنياً فقط، بل رافعة معنوية لصورة إفريقيا في كرة القدم العالمية، بل وأسهمت موضوعياً في تعزيز حضور القارة داخل المنظومة الكروية الدولية.

غير أن التنافس الرياضي يجب ألا يتحول إلى توتر بين الشعوب. فالسنغال — كما باقي دول إفريقيا — شريك تاريخي وثقافي للمغرب، وروابط الأخوة بين الشعوب أعمق من لحظات انفعال تُضخّمها منصات التحريض والضجيج الرقمي. الرياضة وُجدت لتقريب المسافات لا لتوسيعها، ولتعليم الأجيال معنى الفوز النظيف والخسارة الكريمة.

إن رسالة هذا القرار، في جوهرها، تتجاوز مباراة أو لقباً. إنها دعوة صريحة لكل الفرق والاتحادات إلى الاحتكام إلى القانون بدل البلطجة الرياضية، وإلى فهم أن مستقبل الكرة الإفريقية لن يُبنى بالشعارات ولا بردود الأفعال، بل بالانضباط المؤسسي واحترام اللوائح. فالقارة التي تريد مكانها بين كبار اللعبة عالمياً مطالبة أولاً بتنظيف بيتها الداخلي، وتكريس ثقافة التنافس الشريف.

والمغرب، كما هو واضح من مساره، ماضٍ بثبات في مشروعه الرياضي والتنظيمي. أما الضجيج العابر فسيبقى مجرد أصوات على الهامش، لأن التاريخ الكروي — كما تاريخ الأمم — لا يكتبه الغاضبون، بل يصنعه الذين يعملون بصمت وإصرار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع

البنزين

بعد العيد..أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 مارس 2026

سعر الذهب

هبوط حاد في سعر الذهب وعيار 21 يخسر 700 جنيه من أعلى قيمة

الفتاة الضحية بالغربية

تشكيل لجنة عاجلة لانقاذ حياة "طفلة البالونة"

أسعار الطماطم

متي تنخفض أسعار الطماطم بالأسواق وكم سيصل سعر الكيلو؟.. نقيب الفلاحين يجيب

النادي الأهلي

بعد زلزال الترجي.. توروب يستفز الأهلي بـ 5 إجراءات صادمة

الدولار

وفقاً لآخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

ترامب

ليلة حاسمة تقلب الموازين.. ترامب يعلن أول ملامح الاتفاق مع إيران

ترشيحاتنا

حسني صالح

المخرج حسني صالح يطالب بعودة مخرجي الدراما: إهمال الكبار حكم بإعدامهم أحياء

المزار

المزار في نادي سينما الأوبرا .. توثيق إنساني وفكري لمسيرة البابا شنودة الثالث

عبد الحليم حافظ

مفاجأة في دفنه.. أسرة عبد الحليم حافظ تكشف كواليس اللقاء الأخير بين محمد عبد الوهاب والعندليب

بالصور

علامات صامتة لا تتجاهليها.. أعراض التهاب الرحم وأسبابه وطرق العلاج قبل حدوث مضاعفات خطيرة

أعراض التهاب الرحم وأسبابه وطرق العلاج
أعراض التهاب الرحم وأسبابه وطرق العلاج
أعراض التهاب الرحم وأسبابه وطرق العلاج

هناء جميل : علامات صامتة تكشف اضطراب الغدة والسكر .. لا تتجاهلها

علامات صامتة تكشف اضطراب الغدة والسكر.. لا تتجاهلها
علامات صامتة تكشف اضطراب الغدة والسكر.. لا تتجاهلها
علامات صامتة تكشف اضطراب الغدة والسكر.. لا تتجاهلها

مشروب بسيط قبل النوم يجعل بشرتك أصغر 10 سنوات.. السر في مكون واحد فقط

بشرة
بشرة
بشرة

اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية

اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية
اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية
اختبار بسيط يكشف حالتك النفسية في 30 ثانية

فيديو

ابنة الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم

ابنة فؤاد الهاشم ترد على إساءت والدها لمصر.. ما القصة

مخرج وننسى اللي كان

هبدة كل سنة.. عمرو محمود ياسين يرد على شائعات نهاية وننسى اللي كان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : العيد في مصر

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين يتكلم القانون في الملاعب : درس الكاف بين الانضباط الكروي وفوضى الانسحاب

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : حسابات وهمية بأسماء عربية .. حرب خفية لإشعال الفتنة بين المصريين وأشقائهم في الخليج

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب : إمام وخطيب

المزيد