إصابات في الوجه والأطراف.. حزب الله يدك شمال إسرائيل بالصواريخ

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، بأن القصف الصاروخي الذي شنه حزب الله المتمركز في جنوب لبنان، اليوم، على مستوطنة كريات شمونة، شمال دولة الاحتلال، تسبب في إصابة 4 إسرائيليين في الوجه والأطراف.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، إن المصابين وصلوا إلى مستشفيات صفد وحيفا، ويعاني 2 من الجرحى من إصابات بشظايا في الوجه والأطراف.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد المصابين، هو رجل في الثلاثينيات من عمره، كان قد أصيب أيضا في الهجوم، فقد نُقل بواسطة مروحية إلى مجمع رامبام الطبي في حيفا، ولم يُعرف وضعه الصحي بعد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف “بتسلئيل سموتريتش”، إنه على إسرائيل مدّ حدودها مع لبنان حتى نهر الليطاني في عمق جنوب البلاد، وذلك في الوقت الذي قصفت فيه قوات الاحتلال، الجسور، ودمرت المنازل في المنطقة، ضمن تصعيد للهجوم العسكري على حزب الله.

وقال “سموتريتش”، في برنامج إذاعي إسرائيلي: إن الحملة العسكرية في لبنان "يجب أن تنتهي بواقع مختلف تمامًا، سواء بفرار حزب الله أو بتغيير حدود إسرائيل".

وأضاف سموتريتش: "أقولها هنا بشكل قاطع... في كل مكان وفي كل نقاش: يجب أن تكون حدود إسرائيل الجديدة هي نهر الليطاني".