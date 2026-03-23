استهداف تل أبيب الليلة.. الحرس الثوري الإيراني يتوعد بمفاجآت تقضي على أي أمل في المفاوضات

أفادت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء، اليوم الإثنين، نقلاً عن مصادر إيرانية مطلعة، بأن خططاً تُعدّ؛ لتنفيذ عمليات محتملة تستهدف تل أبيب وبعض حلفاء الولايات المتحدة وإسرائيل الإقليميين.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية، عن مصدر، قوله: "تُعدّ خطط خاصة، الليلة، تستهدف تل أبيب وبعض حلفاء الولايات المتحدة وإسرائيل الإقليميين، ما سيقضي تماما على أي أمل في التفاوض لدى المعتدين".

وأوضحت “فارس”، أن هذا التهديد؛ يأتي ردا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تجري محادثات مباشرة مع إيران، لكنها لم تُفصح عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة "الخطط" المزعومة.

ووفقاً للتقرير نفسه، أشارت مصادر إيرانية أيضا، إلى أن الوضع في مضيق هرمز قد لا يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، حتى لو انتهى النزاع في نهاية المطاف.

ويُعد مضيق هرمز- الواقع بين إيران وسلطنة عمان- أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم؛ حيث يمر عبره ما يقرب من 20% من استهلاك السوائل البترولية العالمية، مما يجعل الاستقرار فيه أمراً حيوياً لأسواق الطاقة العالمية.