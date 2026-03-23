قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

التجسس على السفارة الإسرائيلية.. تحرك دبلوماسي مفاجئ من بريطانيا ضد إيران

ناصر السيد

أعلنت بريطانيا يوم الاثنين استدعاء السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة سيد علي موسوي، بعد توجيه اتهامات الأسبوع الماضي لمواطن إيراني وآخر يحمل الجنسية البريطانية والإيرانية، للاشتباه في مساعدتهما أجهزة المخابرات الإيرانية.

ومثل الرجلان أمام محكمة في لندن الأسبوع الماضي بتهمة التورط في جمع معلومات واستطلاع أهداف يهودية في بريطانيا، بناءً على معلومات قدمتها لهما أجهزة المخابرات الإيرانية على مدى خمسة أسابيع خلال الصيف الماضي.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "يظل الأمن القومي على رأس أولوياتنا، ونحن نتعامل بمنتهى الجدية مع التهديدات التي تشكلها إيران ومن يعملون لصالحها".

"وأضافت الخارجية البريطانية "أن هذه الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الشعب البريطاني، بما في ذلك فضح تصرفات إيران المتهورة والمزعزعة للاستقرار في الداخل والخارج".

قال المدعون إن نعمت الله شاهسافاني، 40 عامًا، وهو مواطن إيراني بريطاني، وعلي رضا فراساتي، وهو مواطن إيراني يبلغ من العمر 22 عامًا، طُلب منهما القيام بعمليات مراقبة عدائية على السفارة الإسرائيلية، وأقدم كنيس يهودي في بريطانيا، وأهداف يهودية أخرى.

ولم يُدليا بأي إفادة، وتم إيداعهما الحبس الاحتياطي حتى جلسة الاستماع القادمة في محكمة أولد بيلي بلندن في 17 أبريل.

التجسس على السفارة الإسرائيلية السفارة الإسرائيلية تحرك دبلوماسي مفاجئ بريطانيا السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة

علامات صامتة تكشف اضطراب الغدة والسكر.. لا تتجاهلها
