ترامب: المحادثات مع إيران بدأت بعد التهديد بقصف محطات الطاقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم "الاثنين" إن المحادثات الجديدة مع إيران بدأت بعد وقت قصير من تهديده بقصف البنية التحتية للطاقة في إيران.

وقال ترامب خلال فعالية في ولاية تينيسي: "كنا نخطط غدًا لتدمير بعض محطات الطاقة التابعة لهم، لكننا لن نفعل ذلك، سنؤجل ذلك. نأمل ألا نضطر إلى فعل ذلك، ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف".

كان ترامب قد حذر إيران سابقًا من أنه يعتزم استهداف مواقع طاقة رئيسية بحلول يوم الاثنين إذا لم تُعد طهران فتح مضيق هرمز. وقال ترامب إن ذلك دفع إلى استئناف المحادثات بدءًا من مساء السبت، على أن تُجرى مناقشات أكثر أهمية يوم الأحد.