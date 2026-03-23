مهلة خمسة أيام .. ترامب يكشف عن اتفاق محتمل مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تأمل في التوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على واشنطن وحلفائها في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل، مشيراً إلى أن إيران مُنحت مهلة خمسة أيام، وقد وافقت على عدم امتلاك أسلحة نووية، مما يجعل العالم أكثر أماناً قريباً.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده بنت أعظم قوات عسكرية في العالم، وهو ما يتجلى اليوم في العمليات العسكرية التي نفذتها في إيران وفنزويلا.

وأوضح أن المحادثات المتجددة مع إيران بدأت بعد وقت قصير من تهديده بقصف البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وقال ترامب خلال فعالية في ولاية تينيسي: "كنا نخطط غدًا لتدمير بعض محطات الطاقة التابعة لهم، لكننا لن نفعل ذلك، سنؤجل ذلك. نأمل ألا نضطر إلى فعل ذلك، ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف".

وكان ترامب قد حذر إيران سابقًا من أنه يعتزم استهداف مواقع طاقة رئيسية بحلول يوم الاثنين إذا لم تُعد طهران فتح مضيق هرمز. وقال ترامب إن ذلك دفع إلى استئناف المحادثات بدءًا من مساء السبت، على أن تُجرى مناقشات أكثر أهمية يوم الأحد.