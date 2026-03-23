ترامب: هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين إن واشنطن تتفاوض مع إيران منذ فترة طويلة، وهذه المرة، هم جادون.

وأوضح ترامب، خلال فعالية في ولاية تينيسي: "هذا بفضل الأداء المميز الذي قدمه جيشنا"، مضيفا : "نأمل أن يكون التوصل إلى اتفاق ممكنًا، ولكن مهما حدث، سنضمن ألا تحصل إيران أبدًا على سلاح نووي".

واختتم ترامب تصريحاته قائلاً: "أمام إيران الآن فرصة أخيرة لإنهاء تهديداتها لأمريكا وحلفائنا، ونأمل أن تغتنمها. في كلتا الحالتين، ستصبح أمريكا والعالم أجمع أكثر أمانًا، وسيصبح كوكبنا أكثر استقرارًا".

وأكد مجددًا أن المحادثات المزعومة مع إيران تسير على نحو جيد للغاية. "إنهم يريدون السلام. وهم يوافقون على عدم امتلاك سلاح نووي، وما إلى ذلك، ولكن سنرى ما سيحدث".