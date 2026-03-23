نتنياهو بعد أنباء مفاوضات ترامب مع طهران: سنواصل قصف إيران ولبنان.. وقتلنا عالمين نوويين
صفقة تحت نيران القصف .. 5 شروط إيرانية لوقف الحرب مع أمريكا وإسرائيل
لا تغادروا منازلكم .. تحذير أمريكي يثير القلق في سلطنة عمان
كان شارب .. القبض على عنصر جنائي ظهر في الشارع بلا ملابس علوية ويحمل سلاحا أبيض بالفيوم
الصين تدق ناقوس الخطر: استمرار الحرب المجحفة ضد إيران يشعل أزمة اقتصادية كبرى
6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة.. احذر هذه الأشياء
هل يجوز الجمع بين صيام الست من شوال والقضاء الواجب؟.. الأزهر يوضح
استهداف تل أبيب الليلة.. الحرس الثوري الإيراني يتوعد بمفاجآت تقضي على أي أمل في المفاوضات
45 يوما إجازة لتلك الفئات بقانون العمل الجديد
زعماء العالم يحذرون من التداعيات الاقتصادية للحرب الإيرانية
إصابات في الوجه والأطراف.. حزب الله يدك شمال إسرائيل بالصواريخ
رغم الاعتذار .. الزمالك يوقع عقوبة صارمة ضد حارس الفريق
فن وثقافة

إياد نصار ضيف برنامج مساء dmc مع أسامة كمال في هذا الموعد

اياد نصار
اياد نصار
تقى الجيزاوي

يحل الفنان إياد نصار ضيفا على برنامج “مساء dmc” تقديم الإعلامى اسامة كمال والذى يعرض على شاشة قناة dmc ،وذلك يوم الخميس المقبل 26 مارس الجاري .

ومن المقرر ان يتحدث اياد نصار عن كواليس مسلسه “صحاب الارض” والنجاح الكبير الذى حققه فى ماراثون رمضان 2026.

 مسلسل «صحاب الأرض»

يأتي مسلسل «صحاب الأرض»، المكوّن من 15 حلقة، امتدادًا لمسار طويل من المساندة التي قادتها الدولة المصرية على مدار عامين دعمًا للقضية الفلسطينية.

وتجسّد منة شلبي في العمل شخصية «سلمى شوقي»، طبيبة مصرية تعمل في قسم الحالات الحرجة داخل قطاع غزة، وتشارك ضمن قافلة الإغاثة المصرية، بينما يقدّم إياد نصار شخصية رجل فلسطيني يعيش صراعًا وجوديًا قاسيًا، مدفوعًا بغريزة النجاة والتمسّك بالحياة وسط أهوال الحرب، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.

تتقاطع رحلة الطبيبة المصرية مع مسار الرجل الفلسطيني الساعي إلى إنقاذ ابن شقيقه من تحت القصف، لتنمو بينهما علاقة إنسانية عميقة، تكشف وجوهًا متعددة للألم والأمل في زمن الحرب.

يأتي مسلسل «صحاب الأرض» كعمل درامي توثيقي، يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، والدور المصري في دعم القضية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، سارة يوسف، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي. 

الذهب

الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع

سعر الذهب

هبوط حاد في سعر الذهب وعيار 21 يخسر 700 جنيه من أعلى قيمة

البنزين

بعد العيد..أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 مارس 2026

أسعار الطماطم

متي تنخفض أسعار الطماطم بالأسواق وكم سيصل سعر الكيلو؟.. نقيب الفلاحين يجيب

النادي الأهلي

بعد زلزال الترجي.. توروب يستفز الأهلي بـ 5 إجراءات صادمة

الدولار

وفقاً لآخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

ترامب

ليلة حاسمة تقلب الموازين.. ترامب يعلن أول ملامح الاتفاق مع إيران

الزمالك

موعد مباريات الزمالك القادمة في الدوري والكونفدرالية

فولكس فاجن أطلس

شاشة خفية.. فولكس فاجن تكشف عن سيارة أطلس 2026

ساعة أوبو

تسريبات جديدة تؤكد استعداد أوبو لإطلاق ساعة Oppo Watch X3 Mini

هاتف Enjoy 90 Plus الذكي

لمحدودي الدخل.. إليك أفضل هواتف الفئة الاقتصادية في 2026

6 عوامل صامتة في منزلك تستنزف هرمون الذكورة.. احذر هذه الأشياء

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق صباحا؟

علامات صامتة لا تتجاهليها.. أعراض التهاب الرحم وأسبابه وطرق العلاج قبل حدوث مضاعفات خطيرة

هناء جميل : علامات صامتة تكشف اضطراب الغدة والسكر .. لا تتجاهلها

ابنة الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم

ابنة فؤاد الهاشم ترد على إساءت والدها لمصر.. ما القصة

مخرج وننسى اللي كان

هبدة كل سنة.. عمرو محمود ياسين يرد على شائعات نهاية وننسى اللي كان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : العيد في مصر

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين يتكلم القانون في الملاعب : درس الكاف بين الانضباط الكروي وفوضى الانسحاب

