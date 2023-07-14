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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ما حدث يهدم بايرن ميونخ |تعليق صادم من ميدو عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

صدى البلد

وصف أحمد حسام (ميدو) الموسم الحالي للزمالك بأنه (كارثي) بعدما خسر الفريق الأبيض كل البطولات عدا كأس مصر الذي يستكمل في الموسم الجديد.


وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الزمالك ارتكب خطأ كبيراً بالمشاركة في لقاء كأس السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي في بداية الموسم الحالي لأنه منع الراحة للاعبي الفريق.

 

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وأشار إلى أن عودة البرتغالي جيسوالدو فيريرا مرة أخرى لقيادة الفريق بعد إقالته من تدريب الزمالك كان من الأخطاء المهمة التي أثرت على الفريق.


وأكد أن التعاقد مع العديد من اللاعبين الجدد في بداية الموسم ومشاركتهم فور التعاقد معهم على حساب اللاعبين الذين حصدوا الدوري في الموسم الماضي وهو ما أدى لحالة تذمر كبيرة.


وأضاف:" ما حدث يهدم بايرن ميونخ وليس الزمالك، هناك خلل كبير في غرف الملابس بسبب فوارق الرواتب السنوية بين اللاعبين الجدد والذين حققوا الدوري".

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