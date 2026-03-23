زعماء العالم يحذرون من التداعيات الاقتصادية للحرب الإيرانية

مع تصاعد الحرب الإيرانية الأخيرة، أبدى قادة الدول الكبرى قلقهم العميق من تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي، مؤكدين على ضرورة التحرك العاجل لتجنب تداعيات غير مسبوقة.

يستعرض صدى البلد مقاطع من ردود الأفعال العالمية تجاه الحرب الإيرانية:

الرئيس السيسي:

تداعيات الحرب على إيران الأمنية والاقتصادية ستطال دول العالم كافة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتن:

أشار إلى تراجع سلبي ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية، محذرًا من أن استمرار النزاع قد يعمق الضغوط على الأسواق العالمية.

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي:

شددت على أن الاقتصاد العالمي على وشك أن يتعرض لضربة قوية، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الأزمات الطارئة.

متحدث وزارة الخارجية الصينية لين جيان:

جدد الدعوة لجميع الأطراف لوقف العمليات العسكرية فورًا، مؤكدًا على أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار.

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر:

أعلن عن خطة لتمكين حرية الملاحة في الممرات الدولية وتقليل الأثر الاقتصادي للحرب على التجارة العالمية.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون:

أكد أن أي مشاركة في التصعيد العسكري لن تكون في صالح الاقتصاد، داعيًا إلى ضبط النفس والعودة إلى مسار الحوار.

رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونج:

شدد على ضرورة المبادرة السريعة لتطبيق نظام الحد الأقصى للأسعار في النفط والطاقة لتخفيف الضغوط على الأسواق.