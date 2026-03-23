الصفقة الإيرانية الأمريكية.. طهران تؤكد أن لبنان سيكون جزءا من اتفاق وقف الحرب

كشفت مصادر لبنانية، يوم الاثنين أن طهران أبلغت بيروت عبر قنوات دبلوماسية بأن أي صفقة أو اتفاق لإنهاء الحرب الدائرة ستكون لبنان جزء منه، حيث تخشى أن ينتقل الثقل العسكري الإسرائيلي، من إيران إليها.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسئيل سموتيريش، إلى مد الحدود الإسرائيلية إلى نهر الليطاني واحتلال جزء من أراضي جنوب لبنان.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، يوم الاثنين فإن مصادر لبنانية واسعة الاطلاع كشفت أن إيران أبلغت قيادات في بيروت تعهداً واضحاً بشمول لبنان في أي صفقة تنهي الحرب الدائرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأعرب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، في تصريحات للصحيفة اللندنية، عن أمله أن تصح المعلومات التي تسربت عن اتفاق إيراني - أمريكي قريب، قائلاً إنه يتمنى «اتفاقاً شاملاً يتضمن نهاية للحرب الإسرائيلية على لبنان.