البحرين تحت القصف.. أول هجوم إيراني منذ إعلان ترامب بدء مفاوضات وقف الحرب

دوّت عدة انفجارات قوية وصفارات إنذار جوي يوم الاثنين في البحرين، في أول قصف بدول الخليج العربي منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء محادثات لإنهاء الحرب مع إيران.

وحثت وزارة الداخلية البحرينية المواطنين والمقيمين على التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال ترامب، إن الولايات المتحدة تأمل في التوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على واشنطن وحلفائها في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل، مشيراً إلى أن إيران مُنحت مهلة خمسة أيام، وقد وافقت على عدم امتلاك أسلحة نووية، مما يجعل العالم أكثر أماناً قريباً.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده بنت أعظم قوات عسكرية في العالم، وهو ما يتجلى اليوم في العمليات العسكرية التي نفذتها في إيران وفنزويلا.

وأوضح أن المحادثات المتجددة مع إيران بدأت بعد وقت قصير من تهديده بقصف البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وقال ترامب خلال فعالية في ولاية تينيسي: "كنا نخطط غدًا لتدمير بعض محطات الطاقة التابعة لهم، لكننا لن نفعل ذلك، سنؤجل ذلك. نأمل ألا نضطر إلى فعل ذلك، ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف".