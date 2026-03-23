3 أسابيع فاصلة.. ترامب يحدد 9 أبريل المقبل لوقف الحرب ضد إيران

كشفت مسئول إسرائيلي رفيع المستوى، اليوم "الاثنين" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حددت تاريخ وقف الحرب ضد إيران، التي اندلعت في نهاية فبراير الماضي بهجمات إسرائيلية أمريكية، عنيفة قتلت عشرات القادة في طهران على رأسهم المرشد علي خامنئي.

وأوضح المسئول الإسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الإدارة الأمريكية حددت يوم التاسع من أبريل المقبل موعداً نهائياً لإنهاء الحرب الحالية مع إيران، وهو ما يمنح الأطراف مهلة زمنية تقارب الـ3 أسابيع لاستكمال العمليات العسكرية والمفاوضات الدبلوماسية.

وأوضح المصدر الإسرائيلي الذي لم يكشف هويته، أن هناك مؤشرات قوية على عقد جولة مفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران خلال الأسبوع الجاري في باكستان، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي لم يقم بإطلاع وزارة الجيش الإسرائيلية أو الحكومة على تفاصيل المحادثات السرية التي جرت مؤخراً مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.

ولفت إلى أن اختيار التاسع من أبريل، لوقف الحرب لم يكن عشوائيا وإنما يهدف إلى تمكين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من زيارة إسرائيل تزامناً مع "عيد الاستقلال"، وذلك لتسلم "جائزة إسرائيل" كتقدير لدوره في الصراع الحالي.