علامات صامتة لا تتجاهليها.. أعراض التهاب الرحم وأسبابه وطرق العلاج قبل حدوث مضاعفات خطيرة

أسماء عبد الحفيظ

يُعد التهاب الرحم من المشكلات الصحية التي قد تصيب النساء في مراحل مختلفة من العمر، خاصة بعد الولادة أو الإجهاض أو نتيجة عدوى بكتيرية، ورغم شيوعه، فإن كثيرًا من النساء لا يلاحظن أعراضه في البداية، ما يؤدي إلى تفاقم الحالة وحدوث مضاعفات قد تؤثر على الصحة الإنجابية.

 كشفت الدكتورة هند سلمى استشارى النساء من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن أبرز الأعراض والأسباب وطرق العلاج، بالإضافة إلى المخاطر التي قد تحدث في حال إهماله، 

 أولًا: أعراض التهاب الرحم

تختلف الأعراض من حالة لأخرى، لكنها غالبًا تشمل:

  • ألم في أسفل البطن أو الحوض
  • إفرازات مهبلية غير طبيعية ذات رائحة كريهة
  • ارتفاع درجة الحرارة حمى
  • نزيف غير طبيعي بين الدورات
  • ألم أثناء العلاقة الزوجية
  • الشعور بالتعب والإرهاق العام

وفي بعض الحالات، قد تكون الأعراض خفيفة أو غير واضحة، وهو ما يجعل التشخيص المبكر أكثر صعوبة.

ثانيًا: أسباب التهاب الرحم

يحدث التهاب الرحم عادة بسبب عدوى بكتيرية تصل إلى بطانة الرحم، ومن أبرز الأسباب:

  • العدوى بعد الولادة الطبيعية أو القيصرية
  • الإجهاض أو العمليات داخل الرحم
  • انتقال العدوى الجنسية
  • إهمال النظافة الشخصية
  • استخدام أدوات طبية غير معقمة
كما قد تزداد فرص الإصابة لدى النساء اللاتي يعانين من ضعف المناعة أو أمراض مزمنة.

ثالثًا: كيف يتم التشخيص؟

يعتمد تشخيص التهاب الرحم على:

  • الفحص السريري لدى الطبيب
  • تحليل الإفرازات المهبلية
  • تحاليل الدم للكشف عن الالتهابات
  • أحيانًا استخدام الأشعة أو السونار

التشخيص المبكر يساعد بشكل كبير في سرعة العلاج وتجنب المضاعفات.

رابعًا: طرق العلاج

يتم علاج التهاب الرحم حسب شدة الحالة، وغالبًا يشمل:

  • المضادات الحيوية للقضاء على البكتيريا
  • مسكنات الألم لتخفيف الأعراض
  • الراحة التامة في بعض الحالات
  • المتابعة الطبية المنتظمة

وفي الحالات الشديدة، قد تحتاج المريضة إلى العلاج داخل المستشفى، خاصة إذا كان الالتهاب ناتجًا عن مضاعفات بعد الولادة.

خامسًا: ماذا يحدث إذا تم إهماله؟

يحذر الأطباء من تجاهل التهاب الرحم، لأن ذلك قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل:

  • انتشار العدوى إلى أعضاء أخرى في الحوض
  • حدوث خراج داخل الرحم
  • العقم أو صعوبة الحمل
  • التهابات مزمنة في الجهاز التناسلي
  • تسمم الدم في الحالات الشديدة

هذه المضاعفات قد تكون خطيرة جدًا إذا لم يتم التعامل معها في الوقت المناسب.

نصائح للوقاية من إلتهاب الرحم

للوقاية من التهاب الرحم، يُنصح بـ:

  • الحفاظ على النظافة الشخصية
  • المتابعة الطبية بعد الولادة أو الإجهاض
  • تجنب العلاقات غير الآمنة
  • الالتزام بتعليمات الطبيب بعد أي إجراء طبي
  • عدم إهمال أي أعراض غير طبيعية
بالصور

