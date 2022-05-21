يساعد على الحمل ويمنع التهابات الرحم .. فوائد القرنفل على الريق للنساء

فوائد القرنفل على الريق للنساء | لا تقتصر فوائد القرنفل على الطعام فحسب وإنما للقرنفل العديد من الفوائد لجسم النساء و منها فوائد القرنفل للشعر و الجسم بشكل عام.

تحتوي الصيدلية الخضراء أو ما يسمى الطب البديل الكثير من الأعشاب والخلطات التي أعطت فاعلية كبيرة في معالجة الكثير من الأمراض، وتتميز الصيدلية الخضراء بسهولة الحصول على أدويتها ومحدودية الأضرار التي تسببها للإنسان.

كشف موقع هيلثي عن فوائد القرنفل على الريق للنساء.

فوائد القرنفل على الريق للنساء:



إن فوائد القرنفل على الريق للنساء متعددة ومنها:

معالجة الكثير من الأمراض والالتهابات النسائية الناتجة عن عدوى المهبل وعنق الرحم.

بينت الأبحاث الطبية أن قيام المرأة بتناول القرنفل على الريق يساهم في تنشيط عملية الإباضة. وهذا ما يجعل القرنفل من الأعشاب التي تستخدم من أجل علاج السرطان.



إن تناول القرنفل على الريق يحسن عملية الأيض في الجسم، وبالتالي يعمل على إنقاص الوزن لدى النساء.

يتمتع القرنفل بخصائص مضادة للأكسدة في الجسم، وبالتالي يقلل من خطر الإجهاد التأكسدي داخل الجسم والذي يتسبب بالعديد من الأمراض كالسرطان و السكري.



يساهم القرنفل في زيادة سماكة الطبقة المخاطية المبطنة لجدار المعدة، الامر الذي يساهم في الحماية من القرحات المعدية.



تساهم مادة اليوجينول الموجودة في القرنفل في حماية الكبد من العديد من الأمراض كتشمع الكبد أو الإصابة بالكبد الدهني.

إن تناول القرنفل على الريق من شأنه أن يحسن من صحة الفم وإعطائه رائحة مميزة.



كما يعمل القرنفل على حماية الأسنان من التسوس، وذلك بفضل خصائصه المضادة للجراثيم والبكتريا.

يساهم القرنفل على الريق في تحسين عملية الهضم، بالإضافة إلى دورة في إيقاف الغثيان والقيء.

يساهم القرنفل في زيادة مناعة الجسم وذلك بسبب دوره الفعال في زيادة عدد الكريات البيضاء في الدم.



فوائد القرنفل على الريق للحمل:



فوائد القرنفل على الريق للنساء الحوامل متعددة من الفوائد ومنها:

نتيجة احتواء القرنفل على تركيز عالي من الحديد، لذلك فهو يحمي الحامل من الإصابة بمرض الأنيميا، وبالتالي فإن للقرنفل دور في إيصال كمية الأكسجين الضرورية للجنين.

يساهم القرنفل في تقوية مناعة الحامل وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، بالإضافة لدوره في تنشيط عمل الكريات البيضاء.

يحتوي القرنفل على العديد من المعادن كالكالسيوم والفوسفور، ولذلك فهو مفيد في تقوية عظام المرأة الحامل، بالإضافة لدوره في دعم عظام الجنين.

يحتوي القرنفل على كمية كبيرة من الألياف مما يساهم في منع حدوث الإمساك لدى الحامل، كما يعتبر القرنفل ذو فاعلية كبيرة في طرد الغازات.

يساهم القرنفل بصورة فعالة في بناء الجملة العصبية والدماغ لدى الجنين، وذلك بسبب احتوائه على حمض أوميغا٣.



وصفة القرنفل للحمل بتوأم:



يعتبر القرنفل من الأعشاب التي ترفع من درجة حرارة الرحم بالإضافة إلى دوره في تنشيط الإباضة وإعطاء بيوض ناضجة وقوية.

لذلك في حال أرادت المرأة أن تحمل بتوأم فعليها أن تقوم بشرب نقيع القرنفل المغلي والمحلى بالعسل مع قليل من القرفة.

وذلك بشكل يومي لمدة ثلاث أيام بعد الطهر من الدورة، بالإضافة إلى ضرورة ممارسة العلاقة الحميمية في يوم الإباضة بصورة محددة.



وصفة القرنفل والحليب للحمل:



وهي من الوصفات ذات الفاعلية الكبيرة في تسريع الحمل، ويتم تحضير الوصفة كما يلي:

نجلب كوب كبير من الحليب البقر المغلي و المبرد حوالي ٣٠٠مل، ثم نضع في قلبه عشرة أقماع من القرنفل.

نقوم بتحريك القرنفل داخل الكوب مدة خمس دقائق، ثم نترك القرنفل منقوع داخل كوب الحليب مدة ٣ ساعات.

بعد انتهاء المدة نخرج أقماع القرنفل من الكوب، ونقوم بتحليته بملعقة من العسل.

يتم شرب كوب كل يوم صباحًا من قبل الزوج والزوجة لمدة عشرة أيام.



وصفة القرنفل والثوم للحمل:



وهي من الوصفات المجربة التي أعطت فاعلية كبيرة في حدوث الحمل، ويتم تحضيرها كما يلي:

نقوم بإحضار زجاجة تحتوي على لتر ونصف من الماء المحلى بالعسل، ونضع في الزجاجة ١٥ قمع من القرنفل.

نترك القرنفل منقوع حتى الصباح ثم نخرجه حيث نكون قد حصلنا على نقيع القرنفل.

يجب البدء بشرب نقيع القرنفل بعد انتهاء الدورة بثلاث أيام، حيث يتم شرب كأس صباحًا ومساءً من قبل الزوج والزوجة لمدة عشرة أيام.

وبالإضافة إلى ذلك تقوم الزوجة بوضع ثلاث فصوص من الثوم كتحميلة، كل يوم فص ثوم لمدة ثلاثة أيام، أي أن الثوم يستخدم فقط من قبل الزوجة.



وصفة القرنفل للشعر:



هناك العديد من وصفات القرنفل للشعر ومن بينها:

ماسك القرنفل لفرد الشعر:

المقادير اللازمة:

فنجان صغير من زيت الخروع النقي.

ملعقتين من زيت الزيتون.

فنجان صغير من زيت البارافين.

فنجان صغير من ماء الورد.

ملعقتين من القرنفل.



طريقة التحضير:

نقوم بتحضير الماسك وفق الخطوات التالية:

نقوم في البداية بطحن القرنفل بشكل جيد.

نحضر إناء معدني ونضع فيه المواد السابقة، ثم نقوم بعملية الخلط بشكل جيد.

نضع الإناء على النار نستمر بالتحريك حتى يسخن.

نترك المزيج حتى تصبح حرارته مقبولة، ثم نقوم بدهنه على الشعر من المنابت حتى الاطراف.

نترك هذا الماسك على الشعر حوالي ثلاث ساعات.

بعد ذلك نقوم بغسل الماسك عن الشعر بواسطة الماء الدافئ والشامبو حتى ينظف بصورة جيدة، وبعد ذلك نقوم بتجفيف الشعر بشكل جيد.

ينصح بوضع هذا الماسك على الشعر مرتين في الأسبوع حتى يتم الحصول على النتائج المطلوبة.



ماسك القرنفل والزبادي لتطويل الشعر:



لا تقتصر فوائد القرنفل على الريق للنساء و إنما يمكن صنع ماسك القرنفل و الزبادي للحصول على شعر ناعم وقوي وطويل:



المقادير اللازمة:

نصف ملعقة طعام من أقماع القرنفل.

ملعقتي طعام من زيت الزيتون، حيث يساهم زيت الزيتون بما يحتويه من زيت أوميغا٣ على تغذية الشعر وتنعيمه وتطويله.

كوب من اللبن الرائب، حيث يساهم اللبن الرائب (الزبادي) في تكثيف الشعر وزيادة نموه، بسبب احتوائه على فيتامين ب١٢.

طريقة التحضير:

نقوم بتحضير الماسك وفق الخطوات التالية:

نقوم في البداية بطحن أقماع القرنفل بشكل جيد.

نحضر إناء معدني ونضع فيه المواد السابقة، ثم نقوم بعملية الخلط بشكل جيد.

نقوم بدهن المزيج على الشعر بواسطة الأصابع النظيفة، وذلك من المنابت حتى الاطراف بحركة دائرية.

نترك هذا الماسك على الشعر حوالي نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بغسل الماسك عن الشعر بواسطة الماء الدافئ والشامبو حتى ينظف بصورة جيدة، وبعد ذلك نقوم بتجفيف الشعر بشكل جيد.

ينصح بوضع هذا الماسك على الشعر مرتين في الأسبوع حتى يتم الحصول على النتائج المطلوبة.