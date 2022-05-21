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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد القرنفل للبشرة وطريقة استخدامه

القرنفل
القرنفل

يعتبر القرنفل من الأعشاب التي تعالج حب الشباب بصورة فعالة، بالإضافة إلى منع ظهوره مرة أخرى وذلك بسبب احتواء القرنفل على مادة الأوجينول التي تعتبر من مضادات الأكسدة القوية.

ففى إطار هذا كشف موقع هيلثي عن فوائد القرنفل للبشرة وطريقة استخدامه .

 

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علاج حب الشباب:

 
والتي تساهم في تقليل الالتهاب والاحمرار.
التقليل من معالم الشيخوخة:

حيث أثبتت الأبحاث أن القرنفل وزيت القرنفل من المستحضرات ذات الفائدة الكبيرة للجلد.
حيث يساهم في تأخير ظهور التجاعيد والخطوط، كما يخلص الجلد من الخلايا الميته.
كما يحسن من الدورة الدموية مما يعطي الجلد إشراقًا وحيوية.
التخلص من التصبغات والندبات:

حيث يساهم زيت القرنفل في إزالة آثار حب الشباب، وذلك بسبب فاعليته في تقشير الجلد وفتح المسامات.

 

كيفية استخدام القرنفل للبشرة:


بعد التعرف على فوائد القرنفل على الريق للنساء و فوائده للبشرة دعونا نتعرف على طريقة استخدام القرنفل على البشرة و من أجل الحصول على الفائدة التامة للقرنفل على البشرة، يتم استخدامه كما يلي:

يتم وضع قطرات من زيت القرنفل بصورة مباشرة على حب الشباب، مع تجنب استخدامه في حال البشرة الحساسة.
يمكن أن نقوم بمزج زيت القرنفل أو مطحون القرنفل مع أي كريم أو مرهم أو سيروم للبشرة.
يمكن استخدام زيت القرنفل العطري مع بعض الكركم للتخلص من آثار حب الشباب.
للحصول على نتيجة فعالة للقرنفل، يفضل أن يتم مزجه مع الكريم المرطب، ومن ثم وضعه على البشرة ليلًا.
يستحسن خلط زيت القرنفل مع زيت آخر كزيت جوز الهند أو زيت الزيتون، حيث يعطي نتيجة أفضل على البشرة.

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