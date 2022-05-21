نشرة المرأة والصحة : لا إصابات بـ جدري القرود في مصر.. فوائد مهمة لتناول الحلبة يوميا .. مزايا نوم القيلولة للقلب والضغط

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

للقلب والمناعة.. كوب من مغلى البقدونس يفيد صحتك



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعض الفوائدالصحيّة للبقدونس .

أضرار الكنتالوب للحامل على مدار شهور الحمل



يعتبر الكنتالوب من الفواكه الصيفية الشهية التي تنتشر، وقد تصدرت مؤشرات البحث بعض التساؤلات عن اضرار الكنتالوب للحامل، فهل بالفعل للكنتالوب اضرار للحامل .

هاني الناظر: لا إصابات بجدري القرود في مصر



أثار فيروس جدري القرود خوفا كبيرا حول العالم، وذلك بعد أن ظهرت حالات جديدة في المملكة المتحدة، وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية للتحذير من السفر للبلاد التي ظهرت بها المرض، ومراجعة أخصائي الصحة فور الرجوع من السفر .

السردين والليمون أبرزها.. 10 أطعمة ومشروبات تساعد على التركيز وتحارب النسيان



مع اقتراب الامتحانات نقدم اليكم مجموعة من الأطعمة التي تقوي الذاكرة وتحارب النسيان وتساعد الطالب على التركيز .

سعرات حرارية أقل .. البيض والدجاج لـ عشاء خفيف وإنقاص الوزن



تعتبر وجبة العشاء من اهم الوجبات في النظام الغذائي، لذا يُنصح دائمًا بالحفاظ على تناول وجبة العشاء خفيفًا قدر الإمكان ، يوصي العديد من الخبراء من ناحية أخرى بخطط لوجبة العشاء مخصصة حسب شهية الفرد.

زيادة التركيز أحدها.. جمال شعبان يكشف فوائد نوم القيلولة للقلب والضغط



كشفت دراسة جديدة، شملت أكثر من 2000 شخص، أن أخذ قيلولة منتظمة بعد الظهر؛ قد تكون إحدى الطرق للبقاء سريع البديهة، ومحافظا على القدرات العقلية.



منشط جنسي ويعالج حبوب الشباب.. فوائد زيت الثوم



يحتوي زيت الثوم على الأليسين ، وهو مركب يعتقد أنه يزيد من تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، يعتقد بعض الخبراء أن زيت الثوم منشط جنسي قوي للغاية كما انه يحتوى على بعض الفوائد الأخرى .



للتخسيس وعلاج الضعف الجنسي.. فوائد مهمة لتناول الحلبة يوميا



هناك العديد من الاستخدامات لبذور الحلبة سواء كانت في وصفات الطبخ ، او استخدامها في التركيبات الدوائية. كما يتم استهلاك أوراق نبات الحلبة كمادة غذائية في بعض الدول مثل الهند.



نصائح هامة تساعدك في مواجهة العواصف الترابية



تسبب العواصف الترابية الذعر الشديد لمن يعانون من الحساسية أو لمن يعانون من ضيق التنفس، لذا فإن هناك بعض النصائح التي يجب ان نتبعها عند حدوث العواصف الترابية لتجنب تأثيرها السلبي.

علاج الإمساك بالأعشاب للرضع وأهم الطرق الطبيعية



تبحث الكثير من النساء عن طرق علاج الإمساك بالأعشاب للرضع حيث أنه من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين الأطفال خاصة حديثي الولادة .