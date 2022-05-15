يحميك من أمراض عديدة.. تعرف على فوائد البطيخ

يأتي اللون الأحمر المبهج من مادة اللايكوبين ، أحد مضادات الأكسدة، تشير الدراسات إلى أنه قد يساعد في الحد من خطر الإصابة بالسرطان والسكري كجزء من نمط حياة صحي.

كما يحتوي البطيخ على هذه العناصر الغذائية أكثر من أي فاكهة أو خضروات أخرى، ومن فوائد البطيخ.

صحة القلب

البطيخ غني بالأحماض الأمينية التي تسمى سيترولين والتي قد تساعد في تحريك الدم في الجسم ويمكن أن تخفض ضغط الدم، تشير الدراسات إلى أنه قد يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

يحمي مفاصلك

يحتوي البطيخ على صبغة طبيعية تسمى بيتا كريبتوكسانثين والتي قد تحمي مفاصلك من الالتهابات، تظهر بعض الدراسات أنه بمرور الوقت ، قد يجعلك أقل عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

مريح لعينيك

تمنحك شريحة واحدة متوسطة الحجم من البطيخ 9-11٪ من فيتامين أ الذي تحتاجه كل يوم، هذه المغذيات هي أحد مفاتيح الحفاظ على صحة عينيك، تعتبر الأطعمة أفضل الطرق للحصول على جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمك.