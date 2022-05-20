أضرار الكنتالوب للحامل على مدار شهور الحمل

يعتبر الكنتالوب من الفواكه الصيفية الشهية التي تنتشر، وقد تصدرت مؤشرات البحث بعض التساؤلات عن اضرار الكنتالوب للحامل، فهل بالفعل للكنتالوب اضرار للحامل وهو ما سنقوم بالرد عليه في السطور التالية..

اضرار الكنتالوب للحامل

أضرار الكنتالوب

ويتساءل البعض عن أضرار الكنتالوب ؛ حيث ينتشر الكثير من الشائعات حول الكنتالوب فور ظهوره في فصل الصيف، وهو ما سنقوم بالتطرق إليه بشكل مستفيض .



من أضرار الكنتالوب للحامل، إنه إذا لم يتم غسله الشمام جيدًا قبل تناوله يمكن أن يسبب داء الليستريات، بسبب بكتيريا الليستريا الموجودة على سطح الكنتالوب، وهو ما قد يضر بالحمل.

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إذا كنتِ تعانين من حساسية ضد الكنتالوب، فقد تصيبك بعض الأعراض التي يمكن أن ندرجها تحت أضرار الكنتالوب، مثل: حكة في الفم، أو ألم في البطن، أو إسهال، أو غثيان. لذا لا تتفاجئي إذا أخبرك طبيبكِ بتجنب تناوله أو أيًّا من الفاكهة الأخرى خلال الحمل.



ويمكن تجنب أضرار الكنتالوب عن طريق أكله باعتدال ، وذلك للإستمتاع فوائد الكنتالوب للحامل مقارنة بأضراره، وذلك لأنه يوفر الكثير من العناصر الغذائية اللازمة للجسم.



وأفاد العديد من الدراسات والأبحاث، إلى ان أضرار الكنتالوب لا تقارن بفوائده بالنسبة للمرأة الحامل؛ حيث أنه معتدل السعرات الحرارية، ومرتفع في القيمة الغذائية، مما يساعد على نمو الجنين وتطوره.

اضرار الكنتالوب للحامل



الشمام للحامل في الشهور الأولى

وهناك العديد من فوائد الشمام للحامل في الشهور الأولى من الحمل؛ حيث أن عناصر الشمام تعمل على تشكيل الأنبوب العصبي للطفل الذي يتطور إلى الدماغ والحبل الشوكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى.



ويزيد استهلاك الشمام للحامل في الشهور الأولى الغني بحمض الفوليك من الجرعة اليومية من فيتامين B9 المطلوبة له، ويساعد على منع حدوث أي عيوب في الأنبوب العصبي عند الأطفال .



وتحتوي فاكهة الشمام على العديد من الفوائد للحامل في الشهور الأولى، وذلك لأن بداخله أهم المكونات الضرورية لنمو جنينك؛ حيث يمكن تناول الشمام بكمية مناسبة في نظامك الغذائي الأسبوعي أى بما يعادل 100 جرام من الشمام أن توفر العديد من العناصر الغذائية، ومن أهمها :

الطاقة - 34 سعرة حرارية

الكربوهيدرات - 8.6 جم

البروتين - 0.84 جم

دهون - 0.19 جم

سكر - 7.86 جم

الألياف الغذائية - 0.9 جم

الثيامين (B1): 0.017 ملجم

ريبوفلافين (ب 2): 0.026 ملجم

النياسين (ب 3): 0.734 ملجم

حمض البانتوثنيك (B5) - 0.105 مجم

البيريدوكسين (B6): 0.072 ملغ

الفولات - 21 ميكروغرام

الكولين - 7.6 ملغ

فيتامين أ - 3382 وحدة دولية

فيتامين هـ - 0.05 ملجم

فيتامين سي - 36.7 ملجم

فيتامين ك - 2.5 ميكروجرام

بوتاسيوم - 267 ملجم

صوديوم - 1 ملغ

نحاس - 41 ميكروغرام

الكالسيوم - 9 ملج

الفوسفور - 15 ملج

حديد - 0.21 ملج

زنك - 0.18 ملجم

مغنيسيوم - 12 ملج

المنغنيز - 0.041 ملج

اضرار الكنتالوب للحامل



فوائد الكنتالوب للحامل في الشهر التاسع

وهناك العديد من فوائد الكنتالوب للحامل في الشهر التاسع بالأخص؛ حيث يحتوي الكنتالوب على الكثير من الفيتامينات والمعادن الأساسية، وهي غنية بفيتامين أ ، ب 1 ، ج ومعادن مثل الحديد والكالسيوم والفوسفور.



وتحتوي فوائد الكنتالوب للحامل في الشهر التاسع، أيضًا على كمية جيدة من حمض الفوليك أو فيتامين ب 9، وهو أهم فيتامين مطلوب أثناء الحمل، أنه يساهم في منع عيوب الأنبوب العصبي عند الأطفال.



يحتوي الكنتالوب أيضًا على الزنك، وهو ضروري لنمو أنسجة الجنين بشكل صحيح، ويعتبر الكنتالوب أيضًا مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة ومضادات التخثر وهي خصائص تمنع تكوين الجلطات، ومن أهم فوائد الكنتالوب للحامل في الشهر التاسع ما يلي :

- يمنع تجلط الدم :

وأحد المضاعفات التي يمكن أن تنشأ أثناء الحمل هو تجلط الدم، على الرغم من ندرتها الشديدة إلا أن تناول الكنتالوب يساعد في ترقق الدم ومنع حدوث مثل هذه الجلطات.



- تقوية المناعة :

ويحتوي الكنتالوب على الكاروتينات التي تعمل كمضادات للأكسدة وتمنع تكون الجذور الحرة في الجسم. هذا يساعد بشكل كبير في تكوين خلايا جديدة وكذلك في تحسين مناعة الأم والطفل.

- تحسين الهضم :

ويعمل الكنتالوب الحموضة المعوية هي مشكلة شائعة مرتبطة بالحمل للأمهات الحوامل في الثلث الثاني والثالث من الحمل، الشمام هو أحد الأطعمة التي يمكن أن تهدئ الجهاز الهضمي في مثل هذه الحالة. فيتامين سي الموجود في الشمام يساعد على الهضم والامتصاص.



- الوقاية من فقر الدم :

ويمكن أن يشكل فقر الدم أثناء الحمل خطورة على الأم والجنين، يمكن أن يساعد تناول الشمام على مراقبة فقر الدم لاحتوائه على كمية جيدة من الحديد وفيتامين سي، يساعد فيتامين سي في امتصاص الحديد في الجهاز الهضمي، مما يجعله متاحًا للجسم للاستخدام.



- التخفيف من أعراض تقلصات الساقين :

وتعاني العديد من النساء الحوامل من تقلصات في الساقين ، خاصة في الليل، تحدث تقلصات الساق بسبب نقص البوتاسيوم، ويساعد الشمام في إمداد الجسم بالمعادن التي يحتاجها بشدة.



- ضبط ضغط الدم :

وأثناء الحمل ، تميل العديد من الأمهات إلى الإصابة بضغط الدم الذي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات، يحتوي الكنتالوب على مزيج جيد من الأملاح المعدنية الأساسية التي تساعد على تنظيم ضغط الدم والتحكم في ارتفاع ضغط الدم .



- تخفيف الإمساك :

ويمكن أن يؤدي استهلاك الشمام أثناء الحمل إلى قطع شوط طويل في منع الإمساك، في كثير من الأحيان، تعاني الأمهات الحوامل من الإمساك بسبب نقص تناول الألياف الغذائية، تضمن الفيتامينات والألياف التي تساعد على الهضم في الخربوجة حركة أمعاء جيدة أثناء الحمل.



- التعافي بعد الولادة :

ويحتاج جسم الأم إلى تغذية وافرة للتعافي من عملية الولادة، فيتامين أ الموجود في الشمام ، عند تناوله أثناء الحمل يتم تخزينه في الكبد مما يزيد بشكل كبير من عملية تعافي الأم الجديدة.







الشمام للحامل في الأشهر الأولى

وهناك العديد من فوائد الشمام للحامل في الأشهر الأولى من الحمل؛ حيث أن عناصر الشمام تعمل على تشكيل الأنبوب العصبي للطفل الذي يتطور إلى الدماغ والحبل الشوكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى.



ويزيد استهلاك الشمام للحامل في الأشهر الأولى الغني بحمض الفوليك من الجرعة اليومية من فيتامين B9 المطلوبة له، ويساعد على منع حدوث أي عيوب في الأنبوب العصبي عند الأطفال .

وتحتوي فاكهة الشمام على العديد من الفوائد للحامل في الأشهر الأولى، وذلك لأن بداخله أهم المكونات الضرورية لنمو جنينك؛ حيث يمكن تناول الشمام بكمية مناسبة في نظامك الغذائي الأسبوعي أى بما يعادل 100 جرام من الشمام أن توفر العديد من العناصر الغذائية، ومن أهمها :

الطاقة - 34 سعرة حرارية

الكربوهيدرات - 8.6 جم

البروتين - 0.84 جم

دهون - 0.19 جم

سكر - 7.86 جم

الألياف الغذائية - 0.9 جم

الثيامين (B1): 0.017 ملجم

ريبوفلافين (ب 2): 0.026 ملجم

النياسين (ب 3): 0.734 ملجم

حمض البانتوثنيك (B5) - 0.105 مجم

البيريدوكسين (B6): 0.072 ملغ

الفولات - 21 ميكروغرام

الكولين - 7.6 ملغ

فيتامين أ - 3382 وحدة دولية

فيتامين هـ - 0.05 ملجم

فيتامين سي - 36.7 ملجم

فيتامين ك - 2.5 ميكروجرام

بوتاسيوم - 267 ملجم

صوديوم - 1 ملغ

نحاس - 41 ميكروغرام

الكالسيوم - 9 ملج

الفوسفور - 15 ملج

حديد - 0.21 ملج

زنك - 0.18 ملجم

مغنيسيوم - 12 ملج

المنغنيز - 0.041 ملج

اضرار الكنتالوب للحامل



فوائد الكنتالوب للحامل في الشهر السادس

وهناك العديد من فوائد الكنتالوب للحامل التي يمكن أن تجنيها في الشهر السادس، وحتى الشهر التاسع، ولكن يجب أن تتناوله باعتدال، حتى نتجنب الأضرار المحتملة له؛ حيث ينصح الأطباء بتناول 100 جرام من الكنتالوب .



وترجع فوائد الكنتالوب للحامل في الشهر السادس إلى القيمة الغذائية للكنتالوب، والتي تعتبر كبيرة ، حيث أن الكنتالوب للحامل في الشهر السادس توازن السوائل داخل الجسم ويتحكم في حرارة الجسم.



ويعتبر من أهم فوائد الكنتالوب للحامل في الشهر السادس، والتي استقرت عليها الأبحاث والدراسات العالمية، ومن أبرزها :

- تكوين أسنان صحية للطفل :

ويساعد محتوى الكنتالوب من الكالسيوم في الشمام في تكوين هياكل صحية للعظام والأسنان في الطفل، الكالسيوم عنصر حيوي لكل من الأم والطفل أثناء الحمل.



- يحتوي على الفوسفور :

ويحتوي الكنتالوب على الفوسفور ضروري لتقلصات العضلات النشطة أثناء المخاض، كما أنه يساعد في تخثر الدم ، ووظائف الكلى، وتوصيل الأعصاب، وإصلاح الأنسجة، ووظيفة القلب.



- يحارب الإلتهابات الشائعة :

ويساعدك الكنتالوب على فيتامين سي على محاربة الالتهابات الطفيفة المزعجة مثل السعال والبرد والأنفلونزا أثناء الحمل ، هذا الفيتامين ضروري أيضًا للطفل المتنامي لتطوير جهاز مناعة صحي، شرب عصير الشمام يغذي فيتامين سي في الجسم، وأيضا الكاروتينات (بيتا كاروتين والليكوبين) الموجودة في الكنتالوب تقوي جهاز المناعة لكل من الأم والطفل من خلال محاربة مختلف الظروف التي تهدد الحياة مثل السرطان.



- ضبط وزن الحوامل :

ويمكن أن تشكل زيادة الوزن أثناء الحمل خطرًا كبيرًا الإجهاض والولادة المبكرة وارتفاع ضغط الدم، ويمكن للسعرات الحرارية في الكنتالوب أن تكون بديل ممتاز للأطعمة الدهنية، وهو بديل خالي من الدهون والكوليسترول.

اضرار الكنتالوب للحامل



الفواكه الممنوعة للحامل في الشهور الأولى

وبالرغم من فوائد تناول الفواكه بالنسبة للحامل، فهناك بعض الفواكه الممنوعة للحامل في الشهور الأولى لتجنب أضرارها، والآثار الجانبية المحتملة لها، لذا إن كنتي في بداية حملك فعليك بمعرفة هذه الأنواع وتجنب تناولها ليمر حملك بسلام .



وأكدت العديد من الدراسات والأبحاث، أن هناك بعض الفواكه الممنوعة للحامل في الشهور الأولى، وذلك بسبب احتوائها على بعض العناصر التي قد تضر بصحة الجنين، ويوصى تفاديها، ومن أبرز الفواكه الممنوعة للحامل في الشهور الأولى ما يلي :﻿

- الأناناس :

ويعتبر الأناناس فاكهة صحية ومغذية إلا أنها لا تعد خيارًا مناسبًا للحامل؛ وذلك لأنها تحتوي على كمية كبيرة من البروميلين (Bromelain) الذي قد يسبب تليّنًا في عنق الرحم، وبالتالي قد يحفز المخاض المبكر، بالإضافة إلى أن الإفراط في تناولها قد يسبب العديد من مشكلات المعدة، مثل: الإسهال، والإصابة بالجفاف.



-العنب :

يحتوي العنب على مركب يعرف باسم ريسفيراترول (Resveratrol)، يسبب هذا المركب عدم توازن في هرمونات الجسم، وبالتالي التأثير سلبًا على صحة الأم والطفل، لذلك يعد من الفواكه الممنوعة للحامل ويجب الحذر من تناوله.



- البابايا :

تعد البابايا من أكثر الفواكه خطورةً على الحامل، فهي تعزز المخاض المبكر، وفي بعض الحالات قد تسبب الإجهاض، وذلك بسبب احتوائها على مادة اللاتكس (Latex) التي تسبب تقلصات الرحم، وتحفز المخاض.﻿



- البطيخ المر :

يعد البطيخ المر من الفواكه الممنوعة للحامل؛ حيث أنه من الأطعمة المهيجة للرحم، وقد يؤدي تناوله إلى الولادة المبكرة أو الإجهاض، وذلك بسبب احتوائه على مكونات شديدة السميّة كالكينين (Quinine) والغليكوسيدات (Glycosides) والموروديسين (Morodicine)، وعند امتصاصها قد تحدث أعراض جانبيّة كالغثيان، والإسهال، والطفح الجلدي.﻿

** مصدر الخبر من مواقع : parenting \ momjunction \ webmed