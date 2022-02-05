الإمساك عند الأطفال.. الأعراض والأسباب والعلاجات المنزلية

يُصاب الطفل بالإمساك إذا كان يعاني من صعوبة في التبرز وقد يؤدي الإمساك إلى مشاكل أخرى ويساعد معرفة الأعراض علي الأم التمييز بين حركات البراز المنتظمة والإمساك.

ما هي علامات الإمساك عند الطفل؟



وفقا لموقع momjunction.من الأعراض الأساسية للإمساك الطفل هو البراز الصلب والجاف و قد يظهر الطفل أيضًا العلامات التالية .

1-انتفاخ البطن نتيجة تراكم الغازات

2-إطلاق غازات البطن أثناء التبرز

3-الإمساك الشديد يعد أقل شيوعًا

قد تؤدي الحالات التالية إلى إصابة الطفل بالأمساك وهي كالتالي :

1-فطام الطفل .. إذا تم فطام الطفل ، فإن نقص الألياف في الطعام الصلب قد يسبب الإمساك.

2-في حالات نادرة ، قد يحدث الإمساك عند الرضع بسبب المشاكل الأساسية التالية.

1-عيب خلقي في الشرج والمستقيم

2- داء السكري الكاذب

3-قصور الغدة الدرقية (لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات)

4-تشوهات الحبل الشوكي

5-التليف الكيسي

6-الجلوتين المعوي أو مرض الاضطرابات الهضمية

كيف يتم تشخيص الإمساك عند الأطفال؟



قد يقوم طبيب الأطفال عادة بتشخيص إمساك الطفل من خلال الإجراءات التالية :

1-الفحص الطبي للطفل أو أنماط التغذية أو الأمراض السابقة.فإذا كان طفلك يتناول حليبًا صناعيًا أو أطعمة صلبة ، فقد يسأل الطبيب عن نوع النظام الغذائي الصلب الذي تقدمينه لطفلك.

2-الفحص البدني فقد يقوم الطبيب بتحسس البطن بلطف للتحقق من أي تصلب أو تورم وقد يستخدم الطبيب أيضًا سماعة الطبيب للاستماع إلى الأصوات في بطن الطفل.



في حالات نادرة ، قد يقترح الطبيب اختبارات التصوير (الأشعة السينية) ، وتحاليل الدم ، واختبارات البول ، خاصةً إذا كان السبب يشتبه في كونه غير مرتبط بالنظام الغذائي وبدلاً من ذلك مرتبط ببعض المشاكل.



ما هو علاج الإمساك عند الرضيع؟



قد تساعد التغييرات التالية في نمط الحياة في علاج الإمساك عند الأطفال

الاستحمام: قد يساعد الحمام الدافئ على استرخاء عضلات البطن وتخفيف أي ضيق.

التدليك: قد يساعد التدليك اللطيف الدائري على بطن الطفل في تحفيز حركة الأمعاء.