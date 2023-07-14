عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

صدى البلد

كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق عن سر فوز الأهلي أمام الفريق برباعية مقابل هدف في إطار منافسات الدوري المصري.

 

وأكد مرتضي منصور عبر الإذاعة الداخلية لنادي الزمالك أن ما حدث غير منطقي ولا يمكن تصديقه مشددا أن المباراة شهدت أحداث غريبة. 

txt

رضا عبدالعال يفتح النار على لاعبي الزمالك عقب رباعية الأهلي

txt

عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك |ميدو يطالب ببقاء أوسوريو

txt

مدرب الأهلي يعلن انضمام إمام عاشور للفريق ويوجه له نصيحة

وأضاف مرتضى منصور أن كرة محمد سيد زيزو والتي ارتطمت بالقائم الأيمن كانت من اغرب لقطات المباراة.

 

واضاف قائلا " ده غير الأهداف السهلة التي سجلها الأهلي في مرمي محمد صبحي، وما حدث ليس له إلا تفسير واحد وهو ( السحر الأسود)، الذي يستخدمه محمود الخطيب رئيس الأهلي ".

وأكد رئيس نادي الزمالك، أنه لن يصمت تجاه ما يفعله الخطيب وسيتخذ موقفا حاسما ضم كل ما يحدث.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز، في صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 78 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

الأهلى الأهلي أمام الزمالك الدوري المصري الزمالك الدوري المصري الممتاز إمام عاشو امام عاشور أمام الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم الفوز الكبير.. قرار عاجل بمعاقبة نجم الأهلي

بعد فوز الأهلي.. أكرم توفيق يثير غضب جمهور الزمالك بهذا التصرف

تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

تعليق ناري من حسن المستكاوي على خطة كولر وأداء لاعبي الأهلي

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد رباعية الأهلي بالزمالك

مدرب الأهلي يعلن انضمام إمام عاشور للفريق ويوجه له نصيحة

شاهد.. خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة 126

موضوعات متعلقة

رضا عبدالعال يفتح النار على لاعبي الزمالك عقب رباعية الأهلي

ترشيحاتنا

مشادة كلامية بين كهربا ومصور عقب مباراة الأهلي والزمالك

ضياء رشوان: من يعتقد أن التغيير في مصر يأتي من الخارج واهم

يتحكم في درجات الحرارة .. طلاء خارق يقاوم التغيرات المناخية

طريقة طلب سيارة الأحوال المدنية لاستخراج البطاقة من المنزل

كل ما تريد معرفته عن شركة إيلون ماسك للذكاء الاصطناعي xAI

بدون أدوية .. 3 مشروبات لخفض ضغط الدم المرتفع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز إطلالات مارجو روبي وأبطال فيلم Barbie في العروض الخاصة| صور

الناس بتروح الساحل بطائرة .. ظهور هليكوبتر يثير جدل رواد السوشيال ميديا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة مانجو في اليوم ؟

موضة وأوعى تشتريه .. شبشب منتشر بالأسواق مصنوع من مواد مسرطنة يصيب بمرض خطير

فيديو

بعد إتمام الصفقة .. كم يدفع الأهلي لـ الزمالك في صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ