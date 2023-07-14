أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق عن سر فوز الأهلي أمام الفريق برباعية مقابل هدف في إطار منافسات الدوري المصري.

وأكد مرتضي منصور عبر الإذاعة الداخلية لنادي الزمالك أن ما حدث غير منطقي ولا يمكن تصديقه مشددا أن المباراة شهدت أحداث غريبة.

وأضاف مرتضى منصور أن كرة محمد سيد زيزو والتي ارتطمت بالقائم الأيمن كانت من اغرب لقطات المباراة.

واضاف قائلا " ده غير الأهداف السهلة التي سجلها الأهلي في مرمي محمد صبحي، وما حدث ليس له إلا تفسير واحد وهو ( السحر الأسود)، الذي يستخدمه محمود الخطيب رئيس الأهلي ".

وأكد رئيس نادي الزمالك، أنه لن يصمت تجاه ما يفعله الخطيب وسيتخذ موقفا حاسما ضم كل ما يحدث.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز، في صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 78 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.