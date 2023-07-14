رجالة.. أول تعليق من نجم الأهلي السابق على الفوز برباعية أمام الزمالك

وجه وليد سليمان، لاعب نادي الأهلي السابق، رسالة إلي جماهير القلعة الحمراء، عقب فوز النادي علي الزمالك بأربعة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، باستاد القاهرة الدولي في القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري.

وكتب وليد سليمان عبر حسابه الشخصي انستجرام: “مبروك لجمهور النادي الأهلي العظيم واللعيبة الرجالة كنت في الموعد”.

يذكر أن فريق الأهلي حقق فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما امس الخميس، باستاد القاهرة الدولي في القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري.

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات وعلى معلول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.