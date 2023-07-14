مدرب الأهلي يعلن انضمام إمام عاشور للفريق ويوجه له نصيحة

أعرب سامي قمصان مدرب النادي الأهلي عن سعادته بفوز الفريق أمام الزمالك برباعية مقابل هدف أمس على ملعب استاد القاهرة الدولي .

وأكد سامي قمصان في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق يمتلك شخصية النادي الأهلي ويبحث دائما عن تحقيق البطولات والإنجازات مشددا على إعداد اللاعبين جيدا لمواجهة الزمالك .

وأضاف أن تشكيل الزمالك الهجومي في الشوط الأول ساعد الأهلي كثيرا ولكن مع التغييرات في الشوط الثاني بالإضافة بإمكانيات لاعبي الزمالك تراجع الأهلي قليلا .

وتابع أن إمام عاشور نجم ميتدلاند السابق للاعب مميز ويمتلك إمكانيات رائعه مشددا أنه هو الذي ضم إمام عاشور لحرس للحدود .

وأضاف أن اللاعب سيكون إضافة كبية للأهلي وسيقدم الكثير مع الفريق مشددا أنه يتمني أن يحافظ علي مستواه ويقدم المزيد مع الأهلي.