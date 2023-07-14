ميدو يطالب أوسوريو بقرار صارم ويفجر مفاجأة عن مستحقات لاعبي الزمالك

طالب أحمد حسام (ميدو) المدرب الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك بقرار صارم في القلعة البيضاء.



وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن أوسوريو يحتاج لإراحة 6 إلى 10 لاعبين في الزمالك وإبعادهم عن التدريبات في المرحلة القادمة للحصول على الراحة.



وأشار إلى أن الزمالك يحتاج لمنع تكرار سيناريو تلاحم المواسم بعد أن حدث هذا السيناريو في بداية الموسم مع خوض كأس السوبر المصري السعودي.



وعن مستحقات لاعبي الزمالك ، فجر ميدو مفاجأة من العيار الثقيل :" لاعبو الزمالك حصلوا على كافة المستحقات مثلما حصل لاعبو الأهلي بتقاضي 60% ".