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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرجه قريب |تعليق مؤثر من نجم الزمالك عقب رباعية الأهلي

صدى البلد

علق طارق السيد نجم الزمالك والمنتخب السابق على هزيمة الزمالك برباعية مقابل هدف أمام الأهلي في إطار منافسات الدوري المصري .

وكتب طارق السيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" ربنا فرجه قريب إن شاء الله"

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مهيب عبدالهادي بعد رباعية الأهلي: كولر ضحك على اوسوريو

حقق الأهلي فوزا كبير أمام الزمالك برباعية قابل هدف، خلال المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

تفاصيل المباراة..

تمكن حسين الشحات لاعب الأهلي مباغتة الزمالك بهدف سريع في الدقيقة الثانية بعد استلام الكرة أمام منطقة جزاء الزمالك وتسديد كرة قوية سكنت شباك محمد صبحي.

وفي الدقيقة الرابعة من عمر المباراة سدد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي كرة لولبية كادت أن تسكن الشباك ولكن كان للقائم الأيسر رد فعل آخر ومنعها من الدخول.

كرة بينية من محمود كهربا في الدقيقة 16 من عمر المباراة بعد مثلث رائع من التمريرات بينه وبين معلول وكهربا وأفشة وسددها أفشة ولكن يتصدى لها صبحي.

ومن بعدها تراجع كهربا عن خط الهجوم وأصبح في مركز صانع الألعاب ومرر كرة رائعة للشحات ولكن تمكن عبد الغني لاعب الزمالك من ابعادها.

وحاول الزمالك الدخول في المباراة وسدد زيزو كرة من خارج منطقة الجزاء ولكن ابعدها دفاع الأهلي قبل الوصول للشناوي.

وفي الدقيقة 20 عاد الأهلي للهجوم بشكل رائع ودخل منطقة جزاء الزمالك عن طريق حسين الشحات الذي توغل ومرر كرة رائعة لكهربا الذي سددها من فوق محمد صبحي ولكن أبعدها سكر من على خط المرمى.

بدأ الزمالك في الضغط المنظم في الدقيقة 22 من عمر المباراة ووصل لمرمى الأهلي أكثر من مرة ولكن دون خطورة حقيقية.

مرور رائع من بيرسي تاو ودخوله منطقة الجزاء ومحاولة خطيرة على مرمى الزمالك ولكن تمكن الدفاع من ابعاد الكرة.

توغل حسين الشحات بين خطوط دفاع الزمالك في الدقيقة 36 من عمر المباراة وسجل كرة من خارج منطقة الجزاء أسكنها الشباك واحتفل على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدفه الثاني في مرمى الأبيض.

توجه علي معلول بالكرة أمام منطقة جزاء الزمالك وسدد كرة بقدمه اليسرى لم يتمكن محمد صبحي أن يصنع أمامها شيئا وسكنت الشباك في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

بدأ الزمالك الشوط الثاني بشكل هجومي ووصل لمرمى الشناوي في الدقائق الأولى من بداية الشوط ولكن مروا بسلام على مرمى الأهلي.

وفي الدقيقة 57 استحوذ الأهلي على الكرة وحصل على ركلتين ركنية ولكن لم يشكلا خطورة على مرمى الزمالك.

دفع أليو ديانج لاعب الأهلي، لاعب الزمالك زيزو داخل منطقة الجزاء وطالب لاعبي الأبيض احتساب ركلة جزاء.

عاد محمود البنا حكم المباراة لتقنية الفار وبالفعل احتسب ركلة جزاء في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وتصدى أحمد سيد زيزو لركلة الجزاء وأسكتها الشباك في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

سقط محمد صبحي حارس مرمى الزمالك داخل منطقة جزاءه في الدقيقة 74 من عمر المباراة وتوقفت المباراة لعلاجه.

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