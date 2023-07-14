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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

فاروق جعفر يطالب برحيل أوسوريو عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

صدى البلد

أبدى فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، استيائه من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذي لم يستعد جيدًا لمواجهة فريق بحجم النادي الأهلي، الذي يقدم مستويات جيدة، ويقدم أداءًا رائعا واستحوذ على الكرة بشكل رائع في الشوط الأول بشكل مميز، وسجل ثلاث أهداف.

وقال جعفر في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "وجهة نظري، أن نادي الزمالك أكبر من أوسوريو الذي يريد فرض أفكاره وهو لا يمتلك العناصر التي تنفذها، يجب رحيله دون مكابرة".

 

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وتابع: كنت أتمنى مشاركة محمد طارق أساسيًا من بداية اللقاء، لأنه يلعب بروح ومركز المدافع لابد أن يكون اللاعب فيه ملتزم ويلعب بقوة، ولكن خبرات الأهلي تفوقت في النهاية".

وأضاف: "رغم وجود خبرات في الزمالك لكنها لم تظهر في الشوط الأول، وأوسوريو لم يستطع التعامل مع اللاعبين جيدًا، الفريق كان يلعب بدون خط وسط خلال الشوط الأول، والأهداف التي تم استقبالها تدل على ذكاء من الأهلي ومدربه في التعامل مع المباراة".

وأكمل: "يوجد لاعبين في الزمالك لا يستحقون التواجد في النادي، ومحمد صبحي حارس جيد ولكنه لا يمتلك الخبرات، وفي المباريات الأخيرة استقبل عدة أهداف بنفس الطريقة، وهو مسؤول عن الأهداف التي سكنت شباكه في الشوط الأول، وطريقة تعامله مع الكرات غير جيدة، ولابد أن يعود عواد مجددا لحراسة المرمى".

وأردف: "الزمالك يجب أن يجهز نفسه جيدًا من خلال المشاركة في البطولة العربية، أوسوريو تولى المهمة والفريق في المركز الرابع، فهل الوصول للمركز الثالث فوق فيوتشر بنقطتين، انجاز كبير يحسب للمدرب الكولومبي، فهو يحظى بدعم كبير رغم خطأ طريقة اللعب".

واستطرد: "أليو ديانج كان نجم اللقاء، وتحكم في إيقاع وسط الملعب، وكذلك أفشة كان يستحوذ سريعا على الكرة التي يخرجها دفاع الزمالك، ومع تعديل الشكل في الشوط الثاني كان الفريق افضل، المشكلة كانت في أفكار المدرب والتشكيل الذي بدأ به الزمالك".

وأضاف: "لا يجب تدعيم الفريق بلاعبين لا تناسب افكار اوسوريو، يجب أن يقوم بتغيير افكاره في الأول نحن لسنا في أوروبا، طريقة لعبه لا تناسب لاعبي الزمالك، والأهلي سيطر على الشوط الأول ووصل لمرمى الفريق 14 مرة، بينما كان الزمالك عاجزا تماما عن الهجوم، توزيع وانتشار اللاعبين لم يكن مناسبا".

وواصل: "يجب الإشادة بجماهير نادي الزمالك التي دعمت وساندت الفريق في المراحل الصعبة، وشجعت اللاعبين، وفي النهاية  أتمنى أن يغير أوسوريو أفكاره، لأن استمراره بهذا الشكل سيكون صعبا ولن يناسب النادي، من الصعب أن يفرض خططه على الفريق".

وأتم: "الزمالك في حاجة لمدرب جديد يطور الفريق ويكتشف عناصر جديدة، واللاعب المصري دائم السهر، كما أنه لا يلتزم بالتدريب الصباحي ولا يحب الاستيقاظ مبكرًا، وعندما يفعلها ينام عصرا ثم يسهر لأوقات متأخرة، وتجد اللاعبين ليسوا في أفضل حالاتهم خلال المباريات".

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