هناء جميل : علامات صامتة تكشف اضطراب الغدة والسكر .. لا تتجاهلها

كشفت الدكتورة هناء جميل عن مجموعة من العلامات الصامتة التي قد تشير إلى وجود اضطرابات في الغدة الدرقية أو مستويات السكر في الدم، مؤكدة أن الكثير من المرضى يكتشفون المشكلة في مراحل متأخرة بسبب تجاهل هذه الأعراض البسيطة.

علامات صامتة تكشف اضطراب الغدة والسكر

وأوضحت أن أمراض الغدد، خاصة المرتبطة بالسكر والغدة الدرقية، أصبحت أكثر انتشارًا في السنوات الأخيرة نتيجة نمط الحياة غير الصحي، والاعتماد على الوجبات السريعة، وقلة النشاط البدني.

أعراض لا يجب تجاهلها

السكري

و أشارت جميل من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إلى أن هناك علامات تظهر بشكل تدريجي، لكنها تحمل دلالات مهمة، من أبرزها:

الشعور المستمر بالتعب والإرهاق دون سبب واضح

زيادة أو فقدان الوزن بشكل مفاجئ

تساقط الشعر بشكل ملحوظ

اضطراب النوم أو الشعور بالقلق

جفاف الجلد أو التعرق الزائد

وأكدت أن هذه الأعراض قد تكون مؤشرًا على خلل في وظائف الغدة الدرقية أو بداية اضطراب في مستوى السكر بالدم.

العلاقة بين الغدة والسكر

أوضحت دكتورة هناء جميل أن هناك علاقة وثيقة بين الغدة الدرقية ومستويات السكر، حيث يؤثر أي خلل في هرمونات الغدة على عملية التمثيل الغذائي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض السكر في الدم.

وأضافت أن بعض المرضى قد يعانون من الأعراض دون معرفة السبب الحقيقي، مما يتطلب إجراء فحوصات دقيقة لتحديد المشكلة.

متى يجب زيارة الطبيب؟

أكدت أن زيارة الطبيب تصبح ضرورية في حال استمرار الأعراض لفترة طويلة أو تكرارها، خاصة إذا كانت مصحوبة بتغيرات واضحة في الوزن أو الطاقة.

كما شددت على أهمية إجراء تحاليل دورية، مثل:

تحليل وظائف الغدة الدرقية

تحليل السكر التراكمي

قياس مستوى السكر الصائم

هذه الفحوصات تساعد في الكشف المبكر وتجنب المضاعفات.

نصائح للوقاية من السكر

قدمت جميل مجموعة من النصائح للحفاظ على صحة الغدد ومستوى السكر، منها:

اتباع نظام غذائي متوازن

تقليل السكريات والدهون

ممارسة الرياضة بانتظام

النوم الجيد

تقليل التوتر والضغط النفسي

وأكدت أن الالتزام بهذه العادات يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

لماذا تزداد هذه الأمراض؟

أوضحت أن التغيرات في نمط الحياة، مثل قلة الحركة والاعتماد على الأطعمة المصنعة، تلعب دورًا كبيرًا في زيادة معدلات الإصابة، إلى جانب العوامل الوراثية.

كما أشارت إلى أن التوتر المستمر يؤثر بشكل مباشر على الهرمونات، ما قد يؤدي إلى خلل في وظائف الجسم.