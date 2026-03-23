أطعمة يفضل الابتعاد عنها مع فرط نشاط الغدة الدرقية

يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بـ اليود أو المدعمة به إلى تفاقم فرط نشاط الغدة الدرقية.

لذا نقدم لك باتباع نظام غذائي منخفض اليود، وقد ينصح بتجنب هذه الأطعمة :

-الأسماك.

-الأعشاب البحرية.

-السلطعون وجراد البحر.

-السوشي.

-الروبيان.

-الطحالب ومستخلص الطحالب.

-الحليب ومنتجات الألبان، مثل الجبن.

-صفار البيض.

-الملح المُعالج باليود.

أعرض الغدة الدرقية

وقال الدكتور حسام موافي، خلال تقديم برنامج ربِ زدني علما، إن من أعرض الغدة الدرقية النشطة، هو شعور الإنسان بأن دقات القلب تصطدم بالصدر وتشعر بها بشكل واضح، مضيفا: شكل الإنسان بيتغير مثل شكل العين وكل هذا نشاط غدة درقية.

