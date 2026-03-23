قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط 12 قتيلا و49 مصابًا جراء هجوم أمريكي إسرائيلي على مناطق سكنية بإيران
بعد العيد..أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 مارس 2026
واشنطن بوست: انقطاع الكهرباء في أجزاء واسعة من طهران بعد غارات كثيفة
بنيران المدفعية.. جيش الاحتلال يقتل مستوطنا عن طريق الخطأ
تشكيل لجنة عاجلة لانقاذ حياة "طفلة البالونة"
الحرس الثوري يتهم ترامب بالكذب ويعلق: إن ضربتم الكهرباء سنضرب الكهرباء
الذهب يواصل الهبوط ويتراجع بأكثر من 5% إلى 4254.67 دولار للأوقية
الأرصاد تحذر من أتربة في الجنوب وفرص لسقوط أمطار على هذه المناطق
تفاصيل قرارات النيابة في واقعة المتهم بقتل والدته وأشقائه بالإسكندرية
سعر الدولار اليوم الاثنين 23 مارس 2026
عودة الدراسة في المدارس غداً .. وبدء امتحانات شهر مارس الأسبوع القادم
هل يجب على المرأة استئذان زوجها في قضاء صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أطعمة يفضل الابتعاد عنها مع فرط نشاط الغدة الدرقية

أعراض الغدة الدرقية
رنا عصمت

يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بـ اليود أو المدعمة به إلى تفاقم فرط نشاط الغدة الدرقية.

لذا نقدم لك باتباع نظام غذائي منخفض اليود، وقد ينصح بتجنب هذه الأطعمة :

-الأسماك.
-الأعشاب البحرية.
-السلطعون وجراد البحر.
-السوشي.
-الروبيان.
-الطحالب ومستخلص الطحالب.
-الحليب ومنتجات الألبان، مثل الجبن.
-صفار البيض.
-الملح المُعالج باليود.

أعرض الغدة الدرقية

وقال الدكتور حسام موافي، خلال تقديم برنامج ربِ زدني علما، إن من أعرض الغدة الدرقية النشطة، هو شعور الإنسان بأن دقات القلب تصطدم بالصدر وتشعر بها بشكل واضح، مضيفا: شكل الإنسان بيتغير مثل شكل العين وكل هذا نشاط غدة درقية.

Dailymedicalinfo 

الغدة الدرقية ابتعد عن هذه الاطعمه لمرضى الغدة الدرقية إعراض الغدة الدرقية أسباب الغدة الدرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

