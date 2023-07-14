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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلي جوهرة هجوم الأهلي.. واللاعب يرد

الأهلي
الأهلي

وجه رجل الأعمال نجيب ساويرس، رسالة إلي حسين الشحات، لاعب نادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب نجيب ساويرس: “أحلي حسين.. بطلنا”.

ورد حسين الشحات علي رسالة نجيب ساويرس عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “حبيبي الغالي”.

يذكر أن فريق الأهلي حقق فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما امس الخميس، باستاد القاهرة الدولي في القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.

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