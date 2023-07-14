بعد رباعية الأهلي.. تعليق مثير من طارق السيد نجم الزمالك

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين امس، ضمن مؤجلات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الممتاز.

وكتب طارق السيد لاعب نادى الزمالك السابق عبر حسابه علي "فيس بوك: "ربنا فرجه قريب إن شاء الله".

سجل رباعية الأهلي حسين الشحات وعلى معلول ومحمد شريف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وسجل زيزو هدف الزمالك في الدقيقة 68 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.