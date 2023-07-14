نجم الجيش الملكي المغربي يصدم الأهلي ويوقع لنادي خليجي

كشفت تقارير صحفية، أن رضا سليم، لاعب فريق الجيش الملكي المغربي، صدم النادي الأهلي، بعد توقيعه لأحد الأندية الخليجية تمهيدًا للانضمام إليهم، خلال الفترة المقبلة.

وكانت بعض التقارير الصحفية تشير إلى رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع رضا سليم خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



ووفقًا لموقع "إنفو سبورت" المغربي فإن رضا سليم وقع على عقود انتقاله إلى الوحدة الإماراتي.



الأهلي يفوز على الزمالك



وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الزمالك برباعية مقابل هدف، في إطار الجولة 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.