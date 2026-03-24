مدرب صاحب خبرات.. نجم مغربي سابق يرشح وليد الركراكي لتدريب الأهلي

يرى عبد العزيز بنييج نجم الكرة المغربية السابق، أن النادي الأهلي يحتاج إلى مدير فني مثل وليد الركراكي لقيادة الفريق.

وقال بنييج في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على اون: الأهلي المصري يحتاج مدرب مثل وليد الركراكي لأنه مدرب مُحنك صاحب خبرات.

وأضاف: وإذا حدث وان قام الأهلي بتعيين وليد الركراكي مديرا فنيا للفريق سأقول هنيئًا للأهلي..

وتابع: كنت أتمنى أن تكون فرحة كأس أمم إفريقيا وتسليمها للمغرب في وقتها والسنغال استفز المغاربة قبل وأثناء وبعد المباراة.. ولكن فنيا منتخب المغرب كان يستحق التتويج بكأس الأمم.

وتابع: ولكن رأينا "بلطجة" سنغالية.. والمغرب ظلم تحكيميا لأن ركلة الجزاء التي أهدرها براهيم دياز كان يجب أن تعاد.