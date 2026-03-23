رسالة نارية من إيران: الخليج تحت سيطرتنا.. ولا نحتاج لزرع الألغام

صرح المتحدث العسكري الإيراني إبراهيم ذو الفقاري، يوم الاثنين بأن إيران تسيطر سيطرة كاملة على منطقة الخليج العربي، ومضيق هرمز، والمياه الإقليمية قبالة سلطنة عمان، مؤكداً أن طهران ليست بحاجة إلى زرع ألغام في الخليج لتأكيد موقعها.

وقال المتحدث، إبراهيم ذو الفقاري، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية: "تتمتع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بسيطرة كاملة وقوية على منطقة الخليج العربي، والمياه الإقليمية لسلطنة عمان، ومضيق هرمز".

وأضاف ذو الفقاري: "لذلك، ونظراً لسيطرتنا وقوتنا الكافية، لن تكون هناك حاجة لزرع ألغام في الخليج العربي، وسنستخدم كل الوسائل الممكنة لضمان الأمن عند الضرورة".

وأكد أن القوات المسلحة الإيرانية قادرة على ضمان الأمن في الخليج العربي، وحذر من أن الدول خارج المنطقة "ليس لها الحق في التدخل في هذه المنطقة".

في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت شبكة CNN بأن إيران بدأت بزرع ألغام في مضيق هرمز، نقلاً عن مصدرين مطلعين على تقارير الاستخبارات الأمريكية حول هذا الموضوع. ويُعدّ المضيق ممراً حيوياً رئيسياً للطاقة على مستوى العالم، حيث يمر عبره نحو خُمس النفط الخام العالمي.