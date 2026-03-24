أغلبهم أطفال.. إصابة 14 شخصا في اصطدام ميكروباص بعمود إنارة بالإسكندرية

أصيب 14شخصا بإصابات متفرقة على الطريق الدولى الكيلو 21 اتجاه اسكندرية إثر تصادم سيارةميكروباص بعمود إنارة.

تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص بعمود إنارة، مما أدى إلى إصابة 14شخصا.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة كلا من هدى جابر محمد حسين 10 أعوام بكسر مضاعف بالساق اليمنى، وندى حسن السيد 24 سنة اشتباه كسر بالساقين، وآية عطية خليل 26 عاما مصابة باشتباه كسر الساق اليمنى، ومحمد محمود فرج 4 أعوام جرح بالشفة العلوية، ومريم جمال صالح 30 عاما كدمات مختلفة بالجسم، ومحمد محمد محمود 31 عاما اشتباه كسر بالقدم والفخذ اليمنى.

كما أصيبت هند حسن السيد 48 عاما اشتباه كسر بالساق اليسرى، ورحيم أحمد المصرى 9 سنوات كدمات وسحجات بالجسم.

كما أصيبت مريم عطية خليل 18 عاما جرح بفروة الرأس ورشا حسن السيد سالم 42 عاما باشتباه كسر بالساق اليسرى واليد اليمنى، وياسمين عطية خليل إبراهيم 12 عاما اشتباه كسر باليد اليسرى، ومريم أحمد حسن محمد 13 عاما اشتباه كسر بالساق اليسرى، وجنة أحمد حسن محمد 9 أعوام كدمة بالصدر، وياسر السيد سالم الطنطاوى 56 عاما كسر مضاعف بالفخذ الأيسر واشتباه كسر بالحوض.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

