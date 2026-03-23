أخر نوات الشتاء.. نوة برد العجوزة تضرب الإسكندرية خلال ساعات

تستعد محافظة الأسكندرية لاستقبال أطول نوة خلال الساعات القليلة المقبلة، وهي نوة العجوزة ، حيث ارتفعت عمليات الاستعداد القصوى لهذه النوة على مستوى المحافظة وهى آخر النوات الباردة الشتوية.

موعد نوة العجوزة

تعتبر نوة برد العجوزة أخر النوات الباردة الشتوية التي تضرب محافظة الإسكندرية وعدد من المدن الساحلية خلال فصل الشتاء.

وعادة ما تبدأ نوة برد العجوزة يوم 24 مارس من كل عام، وقد تتقدم أو تتأخر عن هذا الموعد عدة أيام، ومن المقرر ان تبدأ نوة العجوزة غدا الثلاثاء على محافظة الإسكندرية .

تفاصيل نوة العجوزة

وتسمر نوة العجوزة لمدة ٦ أيام ، وتشهد حالة الطقس خلال نوة العجوزة موجة شديدة البرودة، ويصاحبها موجة طقس شديد البرودة وأمطار ثلجية وصقيع وسقوط حبات البرد فى الشوارع.

تسببت النوة فى سقوط الأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة من مدينة الإسكندرية وتزيد خلالها السحب المنخفضة والركامية التى يصاحبها سقوط أمطار متفرقة على الإسكندرية.

حالة الطواريء في الإسكندرية

ووجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، الأجهزة المعنية باستمرار رفع حالة الطوارئ القصوى بالأحياء وشركة الصرف الصحى، للتعامل مع تداعيات نوة برد العجوزة أو نوة عوة والتى تعتبر من أصعب وأشد نوات الشتاء فى موسم 2026 وتشهد أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة وصقيع.