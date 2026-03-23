محافظ الإسكندرية: أي حد بيأجر عين للنباشين نعمل محاضر جـنائية فورا

أعلن محافظ الإسكندرية التحفظ على ٩ أطنان و ٦٠٠ كيلو مخلفات وأجولة فرز المخلفات بالإضافة إلى ميزان لوزن المخلفات، وذلك خلال حملة مداهمة إحدى بؤر فرز القمامة بمنتزه أول.

كما وجه محافظ الإسكندرية بتشديد الإجراءات القانونية حيال أصحاب الأراضي والمحال الواقعة داخل الكتل السكنية والتي تُستغل في أعمال تشوين وفرز المخلفات، لعدم تعريض حياة المواطنين للخطر والتلوث البيئي.

وكلف المحافظ شركة نهضة مصر برفع وإزالة المخلفات أولًا بأول من المواقع التي تُستغل في أعمال الفرز.

جولة ميدانية موسعة

وفي سياق متصل، أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية موسعة على طول طريق الكورنيش، وذلك لمتابعة حالة الانضباط الميداني ونظافة الشواطئ وإزالة الاشغالات.

منع أي إشغالات أو تجاوزات تعيق حركة المارة أو تحجب رؤية البحر

وتفقد المحافظ خلال جولته وضع الشواطئ، مشدداً على الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وكافة الأجهزة التنفيذية بضرورة استمرار نظافة الرمال ومنع أي إشغالات أو تجاوزات تعيق حركة المارة أو تحجب رؤية البحر، مؤكداً أن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة هو التزام لا تهاون فيه.

تهنئة المواطنين والأسر السكندرية بالعيد

وحرص المهندس أيمن عطية على التواجد وسط المواطنين والأسر السكندرية والزوار على الكورنيش، حيث بادر بتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتبادل معهم الأحاديث حول مستوى الخدمات والنظافة بالمدينة، مؤكداً أن كافة أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم لضمان استمتاع الجميع بأجواء العيد في أمان وراحة.

تكثيف التواجد المروري والأمني

وشدد المحافظ على تكثيف التواجد المروري والأمني على طول محور الكورنيش لمنع أي تكدسات، مع استمرار رفع درجة الجاهزية بغرفة العمليات الرئيسية والسيطرة بالمحافظة لتلقي أي شكاوى والتعامل معها لحظياً، مشيراً إلى أن الإسكندرية ستظل دائماً المقصد الأول للزيارة، مما يتطلب مجهودات مضاعفة للحفاظ على رونقها وانضباطها.