التصعيد مستمر.. أنباء عن إصابة مبنى فى حيفا بصاروخ إيراني

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بوجود أنباء أولية وردت عن إصابة مباشرة لمبنى في بلدة نيشر جنوب مدينة حيفا إثر قصف صاروخي إيراني.

و من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتراض صواريخ إيرانية في سماء حيفا.

كما أفادت تقارير لوسائل إعلام دولية بهجوم إيراني على إيلات، ديمونة، وشمال تل أييب، و سماع دوي صفارات إنذار في حيفا.

و في وقت سابق، أفادت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء، الإثنين، نقلاً عن مصادر إيرانية مطلعة، بأن خططاً تُعدّ؛ لتنفيذ عمليات محتملة تستهدف تل أبيب وبعض حلفاء الولايات المتحدة وإسرائيل الإقليميين.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية، عن مصدر، قوله: "تُعدّ خطط خاصة، الليلة، تستهدف تل أبيب وبعض حلفاء الولايات المتحدة وإسرائيل الإقليميين، ما سيقضي تماما على أي أمل في التفاوض لدى المعتدين".

وأوضحت “فارس”، أن هذا التهديد؛ يأتي ردا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تجري محادثات مباشرة مع إيران، لكنها لم تُفصح عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة "الخطط" المزعومة.